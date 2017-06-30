Упитанный и довольный Лукашенко в Instagram. Фотофакт

Отметим, что на официальных фото глава государства выглядит несколько иначе.

Впрочем, таким естественным и «на позитиве», как накануне во время встречи с руководителями российских СМИ, мы его давно не видели.

Снимок опубликовал на своей странице в Instagram главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, отметив, что договорился о встрече в Минске с Александром Лукашенко в середине июля.

Кое-кто из подписчиков медиабосса даже не поверил, утверждая, что на фотографии с Венедиктовым двойник Лукашенко.