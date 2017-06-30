«Дедушка Каттани» признался, что всегда оборачивался «на великую Россию»

Накануне в российской столице с большой помпой завершился 39-й Московский международный кинофестиваль.

Как пишет «Сплетник», пожалуй, самой запоминающимся моментом стало вручение специального приза – «За верность принципам школы Станиславского» Микеле Плачидо.

С молодой супругой Федерико Винченти

Со сцены звезда телесериала «Спрут» произнес самую длинную и пафосную речь всей церемонии: в ней он успел признаться, что «чувствует себя русским в этот вечер» и «не понимает, почему итальянцы должны оборачиваться на американцев». Сам итальянский актер «всегда оборачивался на великую Россию», а также рассказал, что «эта награда для него важнее «Оскара».

Не обошлось без политики: «комиссар Каттани» признался, что ему «стыдно получать эту награду» из-за введенных санкций.

Отметим, что у Микеле Плачидо «Оскара» нет.

Микеле Плачидо: «Все орали, что скорее убьют меня, а не Каттани»