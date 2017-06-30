Чалый: «Белорусы еще годами будут сдавать валюту»

Известный экономист поделился увиденным и услышанным на круглом столе в Нацбанке в авторской передаче «Экономика на пальцах» на TUT.BY.

Среди прочего в очередном выпуске передачи прозвучала тема девальвационных ожиданий.

— Положительное сальдо продажи валюты со стороны населения годами может сохроняться. В силу того, что годами и накапливалось. С 2009-го у нас все это пошло. Был длительный период безкризисный и люди уже как-то привыкли к рублю. А потом 2009-й, 2011 и 2014-й привели к тому, что струкутра сбережений сильно изменилась, — рассказал экономист Сергей Чалый.

Сейчас, по мнению эксперта, экономические власти делают все, чтобы люди поняли: не нужно хранить деньги в иностранной валюте.

И процитировал итоги опроса представителей малого среднего бизнеса, проведенный ИПМ, который касался оценки рисков, положительных и негативных факторов в экономике:

— Впервые у нас фактор макроэкономической нестабильности, то что у нас раньше называлось «а не будет ли у нас девальвации, не начнут ли деньги печатать», с первых позиций спустился на пятую.

По мнению экономиста, это серьезная победа Нацбанка над негативными ожиданиями.