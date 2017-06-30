Дожди и грозы продолжатся

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

30 июня ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, преимущественно по восточной половине в отдельных районах град и сильные ливни. Ветер юго-западный порывистый, при грозах местами сильный шквалистый.

Температура воздуха максимальная днем +23..+28°С, по юго-востоку +29..+32°С. Атмосферное днем будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

1 и 2 июля погодные условия на территории Беларуси в основном будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с юго-запада Европы. Ожидается ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы.

Температура воздуха 1 июля: минимальная ночью +13..+18°С, максимальная днем +18..+25°С, по юго-востоку до +27°С; 2 июля: минимальная ночью +11..+16°С, максимальная днем +18..+25°С.