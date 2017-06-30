Глава СК: «Сегодня будут отпущены все фигуранты дела «Белого легиона»

Под стражей остаются Мирослав Лазовский и Виктор Мороз, обвиняемые в создании незаконного вооруженного формирования.

— Дело находится на моем личном контроле. В настоящий момент мы полагаем, что оснований для нахождения под стражей фигурантов по делу не имеется, и мы последовательно приняли решение, — сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич журналистам перед презентацией издания «Предварительное следствие». — И думаю, что до конца сегодняшнего дня не останется ни одного из фигурантов под стражей. Что касается перспектив, то я пока воздержусь от комментариев – все покажет следствие.

Учора. Вызвалілі яшчэ пяцёх фігурантаў «справы патрыётаў»

Напомним, всего по делу «Белого легиона» в марте и апреле было задержано 35 человек. До последнего времени в СИЗО КГБ и на «Володарке» оставались 16 человек, которых обвиняли в создании незаконного вооруженного формирования. Накануне многих начали выпускать.