Открылась выставка с ранее неизвестными рисунками Беларуси 100-летней давности

29 июня в Национальном историческом музее (Минск, ул. К.Маркса, 12) открылась выставка «Художники на войне. Беларусь в рисунках Первой мировой (1915–1918)».

На выставке представляется уникальная подборка из собрания частного коллекционера Владимира Богданова.

На открытии выставки. Владимир Богданов – крайний справа

В экспозицию вошли листы из изданных в Германии альбомов литографий и рисунков, оригинальные наброски и миниатюры, а также многочисленные почтовые открытки с зарисовками памятников белорусской архитектуры, природы, жизни и быта в условиях военного времени.

Костел в Сморгони (не сохранился). 1917. Немецкая открытка полевой почты, издана в Дрездене. Автор (издатель) – Oswin Thomas

Крестьянская семья за обедом. 22.3.1916. Гродненский район. Автор не установлен

Рисунки были сделаны как профессиональными немецкими художниками, отправленными на фронт, так и непосредственными участниками войны, которые вместо винтовки брали в руки карандаш, чтобы позже отправить родным открытку с изображением белорусских мест, где они прибывают.