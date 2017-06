Красный пикап, как в компьютерной игре, наматывал круги от полиции штата Индиана

Пикап наматывал круги от полиции, которая в течение получаса не могла совладать с нарушителем. Наблюдатели указывают, что у компьютерных полицейских с интеллектом, пожалуй, было получше.

Погоню заснял вертолет региональной телекомпании WTHR. На момент написания заметки нет данных о том, чем было спровоцировано преследование темно-красного пикапа Ford Ranger. Известно лишь, что нарушителя в конце концов остановили.

Но это отняло немало нервов у полиции и изрядно повеселило наблюдателей.

Things have gone mad in New Albany, Indiana pic.twitter.com/OD279K8Ebm