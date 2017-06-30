Лига Европы: Минское «Динамо» с трудом выиграло дома у любителей с Фарер

29 июля белорусские клубы провели первые матчи в еврокубковом сезоне 2017/18.

В рамках стартового квалификационного раунда Лиги Европы минское «Динамо» принимало на своем поле любительский клуб с Фарер. «Бело-синие» победили, но: а) с минимальным преимуществом; б) пропустили дома гол.

Динамо (Минск, Беларусь) – Рунавик (Рунавик, Фарерские острова) – 2:1 (Остроух, 42, Нойок, 52 – Кнудсен, 86)

Как отмечает «Прессбол», белорусские игроки оказались «чуть мастеровитее, чуть лучше готовы физически, однако на поле разница в классе была вовсе не очевидна. По крайней мере, чтобы пропасть. Тяжелее всего бывает смириться именно с этим. Пропасти нет, но завтра «Динамо» выйдет на тренировку, а Карл Лекин на работу. Он строитель-ремонтник. Одним футболом на Фарерских Островах не заработаешь на жизнь, и у всех игроков имеются основные профессии…»

Не порадовал и солигорский «Шахтер». На своем поле он не смог одолеть скромного соперника из соседней страны.

Шахтер (Солигорск, Беларусь) – Судува (Мариямполе, Литва) – 0:0

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 6 июля.