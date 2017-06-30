Эксперт: У России больше нет подушки безопасности

Заведующий кафедрой «Организация и анализ предпринимательских процессов» ИПК и ПК БНТУ Леонид Желтонога скептически оценил перспективы российской экономики и ставку Беларуси на российский спрос.

По мнению эксперта, высказанному в еженедельнике «Белорусы и рынок», снижение мировых цен на нефть, отмеченное в последние недели, рискует оказаться затяжным.

«На таком фоне перспективы белорусской и российской экономики вновь ухудшились. При цене нефти марки «Юралс», равной примерно 40 долларам за баррель, резервные фонды России будут исчерпаны уже к концу нынешнего года. Приходится констатировать, что у нашей восточной соседки больше нет подушки безопасности», – пишет Леонид Желтонога.

Ранее он оспорил заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что экономика РФ вышла на устойчивую траекторию роста. Завкафедрой полагает, что макроэкономические показатели говорят об обратном:

«Не стоит рассчитывать на конъюнктурный рост российской экономики. Ее динамика очень слаба, а перспективы слишком туманны, чтобы подогреть спрос на белорусские товары в РФ.

Только 12 российских субъектов федерации имеют профицит бюджета, тогда как общий долг регионов превысил 3 триллиона рублей.

Это бомба замедленного действия в экономике РФ. Экономику регионов подрывают испорченный инвестиционный климат, сложная геополитическая обстановка, низкая производительность труда, высокие издержки, большая концентрация капитала в государственных проектах.

Значительное уменьшение объемов кредитования, в том числе межбанковского, наряду с ростом «токсичных» активов свидетельствует о том, что банковский кризис уже начался. Он будет только усиливаться по мере исчерпания резервных фондов, что может привести к весьма плачевным итогам уже в 2018 году…»

Стоит отметить, что ряд прогнозов Леонида Желтоноги уже сбылись или сбываются. Так, в январе 2016-го эксперт написал, что цена на нефть останется низкой минимум 2-3 года.

Желтонога: новый кризис уже стучится в двери