Во что обойдется белорусам громкий успех еврооблигаций

С чего вдруг иностранные инвесторы заинтересовались белорусскими бондами и почему власти готовы платить втридорога, лишь бы сохранить «фамильное серебро», которое давно пора сдать в ломбард?

Ударными темпами выполняется годовой план по наращиванию валютного госдолга. Годовой объем заимствований на внутреннем рынке через валютные облигации (360 млн долларов) Минфин выполнил всего за четыре месяца, и на этом не остановился: уже в начале июня за несколько дней был распродан очередной выпуск бумаг еще на 50 млн долларов.

Параллельно ведомство готовилось к штурму внешних рынков: еще в конце прошлого года анонсировалось, что в 2017 году будут размещены евробонды на 800 млн долларов.

19 июня стартовало так называемое road show, в ходе которого белорусской стороне предстояло презентовать себя и свои облигации в максимально выгодном свете. А уже через несколько дней агентство Рейтер огорошило неожиданной новостью: бонды нашли своих покупателей, совокупный спрос на бумаги превысил 3,1 млрд долларов, а фактический объем размещения составил вовсе не 800 млн долларов, как планировалось, а 1,4 млрд долларов.

С чего вдруг иностранные инвесторы так заинтересовались белорусскими бондами? А с того, что процентная ставка оказалась весьма привлекательной: 7,125% по пятилетним бумагам и 7,625% — по десятилетним. По нынешним временам доходность просто роскошная: развитые рынки сегодня редко предложат инвестору больше 1%, а порой ставки и вовсе являются отрицательными. Это означает, что держатель бумаг не только не получает никакой прибыли, но еще и сам приплачивает эмитенту за то, что тот на время примет на хранение его капитал.

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