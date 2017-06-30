Прокопеня: «Я — номер один в стране по подоходному налогу»

Самый большой доход за 2016 год, который задекларировали минчане, составил 27,9 миллиона рублей (больше 14,4 миллиона долларов по сегодняшнему курсу).

Вторую строчку по этому показателю занял житель столицы с суммой в 21,4 миллиона рублей (почти 11,1 миллиона долларов), сообщили FINANCE.TUT.BY в инспекции по налогам и сбора по городу Минску. Оба жителя Минска получили солидные доходы из-за границы.

При этом еще один минчанин заплатил самый большой подоходный налог — 2,7 миллиона рублей (более 1,4 миллиона долларов). Для сравнения: за 2015 год рекорд по налогу составил 295 тысяч долларов, а за 2014-й год — 350 тысяч долларов.

Чем занимается лидер по начисленному подоходному налогу за прошлый год, ИМНС не сообщила.

Однако известный белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня у себя на странице в Facebook сообщил, что плательщиком-рекордсменом является он: «Сегодня в министерстве по налогам и сборам сказали что я по 2016, как и по многим другим годам, номер один в стране по подоходному налогу :) За всю историю существования независимой Беларуси я заплатил больше всех подоходного налога :) Сергей Эдуардович, спасибо за письмо! Очень приятно!».

При этом проверка МНС подтвердила, что налог уплачен со всех доходов бизнесмена.