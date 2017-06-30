11 правил от пар, которые прожили всю жизнь душа в душу

Соглашаясь провести вместе всю жизнь, мы еще не представляем, какие трудности нам предстоит пройти вместе с любимым человеком.

Редакция AdMe.ru изучила несколько психологических исследований и вывела 11 негласных правил, по которым пары живут вместе долго и счастливо.

Если вам что-то не нравится — просто скажите

Нет ничего хуже фразы «А помнишь, как ты два года назад?..» Обида съедает вас и разрушает ваши отношения. Высказывайте все, проговаривайте мелочи, обсуждайте проблемы и... забывайте о них! Ведь так просто с чистой душой отпустить ситуацию, когда вы все проговорили.

Заведите ритуалы: совместный завтрак, душ, пробежка

Как известно, маленькие ежедневные приятности разрушают рутину серых будней. Совместные ритуалы будут выполнять роль «эмоционального барометра», что поможет поддержать вашу привязанность. Ведь уже вечером перед сном вы будете предвкушать совместный завтрак, сидя на работе, думать о еженедельном походе в кино. Такие «якоря» в отношениях предотвращают выгорание.

Не бойтесь проявлять «настоящесть»

Нам не всегда легко быть самими собой в полном объеме. Есть мелочи и «крупности», которые мы можем позволить себе только в полном одиночестве: кто-то стесняется петь и делает это лишь в душе, кто-то танцует только на кухне. Мы опасаемся, что наши особенности будут восприниматься как отклонения от нормы. Как показывает практика и откровенные признания пожилых пар, именно за эти странности они и любят друг друга так долго.

Ставьте себя на первое место

Проявление здорового эгоизма не только не мешает, но и идет на пользу. В нездоровых отношениях часто можно услышать: «мы ходим туда-то», «мы сейчас смотрим то-то» и в самых тяжелых случаях — «мы думаем». Когда вы только начинаете встречаться, вы влюбляетесь в человека, в личность, так не теряйте же объект влюбленности! Во что бы то ни стало продолжайте жить своей жизнью.

Все в адекватных пределах, конечно. Общие интересы и хобби важны для отношений, но всегда стоит помнить про себя любимого.

Говорите комплименты

Причем не только внешности вашего любимого, но его поступкам, мыслям, незначительным действиям. И забудьте вы наконец о критике. В мире достаточно людей, которые укажут на недостатки вашей половинки.

Разрешите партнеру делать и думать так, как хочется ему

Уважение и поддержка. Пожалуй, базовые пункты любых взаимоотношений, про которые пишут все психологи и про которые забывают многие пары.

Вы здоровый, любопытный человек и имеете право интересоваться любыми глупостями. Будь то выращивание улиток в домашних условиях или коммерческие прыжки с парашютом. И, несмотря на мнение мамы, коллег и соседки, самый близкий человек должен быть опорой, которая выдержит натиск сомнительного недовольства и поддержит ваши смелые начинания.

Целуйтесь при встрече и на прощание

И в любое другое время. Поцелуи очень важны для отношений — они поддерживают вашу эмоциональную связь. Первый поцелуй — это проверка, насколько вам подходит этот человек, а все последующие — закрепление результата.

Не так давно в Оксфорде изучили функции поцелуев, и оказалось, что среди участников исследования, которые заявили, что состоят в постоянных отношениях, именно частота поцелуев, а не половых актов, соответствовала уровню удовлетворенности этими отношениями.

Выражайте свои чувства

Осознавайте свои чувства, ловите моменты позитивных эмоций, признавайтесь в своих страхах и своих желаниях, говорите о своей любви. Здоровая эмоциональная привязанность — сила, помогающая расти как отношениям, так и вам лично.

Произнося: «Я люблю тебя», «Я помогу», «Я понимаю», «Прости», «Спасибо», «Я ценю то, что ты делаешь», «Как я рад (рада) тебя видеть!», «У тебя отлично получилось!», вы будете день за днем укреплять свой союз.

Касайтесь друг друга

Обняться при встрече, подержаться за руку в кино, поцеловать с утра, помассировать плечи после рабочего дня — незначительные касания создают ощущение безопасности и доверия. Это удовлетворяет базовые инстинкты человека и создает здоровую привязанность к объекту вашей любви.

Наша душа живет в нашем теле. Прикасаясь к телу партнера, вы прикасаетесь и к его душе. И тогда он чувствует себя любимым.

Благодарите

Мы легко говорим «спасибо» прохожему, открывшему дверь, продавцу в супермаркете, человеку на дороге. Но дома мы порой забываем поблагодарить за кружечку чая, постиранные вещи, вкусный ужин. Мы быстро привыкаем к хорошему отношению и порой принимаем его как должное. Благодарность — это фундамент вашей любви.

Можете легко это проверить! Напишите, за что вы благодарны своему партнеру, перечитывая этот список, вы почувствуете прилив любви и нежности к такому необыкновенному человеку рядом с вами.

Смотрите на партнера трезво

Психологи чуть ли не в один голос кричат: «Выходите замуж по расчету», по здоровому рациональному расчету:

откажитесь от первоначальных иллюзий;

осознайте и примите возможность серьезных изменений вашего партнера;

вы кардинально разные, просто признайте это;

ваши чувства никогда не будут одинаковыми.

Отношения — это всегда два человека. Ни больше, ни меньше. При возникновении противоречий важно встречаться на полпути к решению проблемы. Если вы сделали свои пять шагов и не встретились, задумайтесь, а с тем ли вы человеком.