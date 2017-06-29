Януковича будут заочно судить за госизмену
Пентагону хотят запретить пользоваться услугами Лаборатории Касперского. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время» с Сергеем Дорофеевым.
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