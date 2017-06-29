«Пушной зверек машет лапкой жителям страны с подобными показателями экономики»

Каждый второй белорус располагает суммой меньше 370 рублей в месяц. В Байнете народ обсуждает, как нищает страна при официальном росте средней зарплаты.

Как сообщает FINANCE.TUT.BY со ссылкой на данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, проведенного Белстатом, среднедушевые располагаемые ресурсы каждого второго белоруса в первом квартале этого года не превышали 365,4 рубля. Год назад этот показатель составлял 48,6%.

Напомним, по данным Белстата средняя зарплата в Беларуси в мае выросла почти до 800 рублей.

В Сети белорусы предлагают друг другу рассчитаться на первого-второго и со скепсисом замечают, что многие семьи с детьми и пенсионеры располагают доходом гораздо ниже 370 рублей.

«Каждый второй белорус располагает суммой меньше 370 рублей в месяц" А это до или после уплаты налога на тунеядство?» - иронизирует пользователь на дискуссионной площадке talks.by.

«Да, если российский премьер сказал «денег нет, но вы держитесь», то у нас просто нашли дыру и долго изучали ее происхождение, - высказался другой участник форума. - Гремела медь, пели литавры под речи говорунов из правительства о небывалом подъеме экономики и росте зарплаты за счет производительности труда, но про пенсию их как головой об асфальт. И значит это, что пенсионерам выставлен большой палец, и никто не собирается петь им колыбельную, как раньше на фоне успеховв строительства социального государства нового типа для получения еще больших властных полномочий.

…Хорошо, что есть время подумать, пока народец не съест последний кислый огурец, заев его квашеной капусткой. Ему бы еще картошечки, да пришлют ли из Египта?»

«Меня весьма впечатлила информация о том, что лишь 16,3% населения страны имеют доход свыше 530 бинов. Соответственно, у остальных 83,7%, доход меньше $ 260 в месяц. Какую покупательскую способность может продемонстрировать население с таким доходом, и какие средства оно может инвестировать в экономику, думаю, ясно. На мой взгляд, пушной северный зверек уже весело машет лапкой жителям страны с подобными показателями экономики».

«После смерти белорусы попадают или в рай, или в РБ» - заключил один из участников дискуссии.