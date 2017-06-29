Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Януковича будут заочно судить за госизмену
Прокурор запросил по делу ошмянских таможенников до 12,5 лет колонии
В Беларуси сократили страховой стаж военным и ухаживающим за инвалидами
Веселый Лукашенко и главные редакторы российских СМИ
Все подсудимые по делу об убийстве Бориса Немцова признаны виновными
Минчанин показал половой орган репетиции парада. Ему грозит до трех лет
В Минске мужчина напал на водителя и грозил ОМОНу покончить с собой
Хитрости, на которые идут студенты, чтобы спастись от принудительного распределения
На республиканскую доску почета попал «Колхоз «Родина». Чем он известен?
«Прошла через ад». Белоруска отдала российским «колдунам» 120 тысяч долларов и хочет их наказать
Фотография, из-за которой могут прикрыть гомельские «Сильные новости»
Принудительное распределение: как правительство ломает карьеру талантливым выпускникам
В четверг в полдень военная техника полетела над Минском. Фотофакт
Казначею Ватикана предъявили обвинения в сексуальных домогательствах
Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в Москве
Невзоров: «Русский народ очень напоминает теленка, который лижет руки тому, кто снимает с него кожу»
Алексиевич потрясло «безумие» граждан России
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Заявление Лукашенко, от которого становится страшно
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам
«Белорусы очень обижены на Лукашенко»
Как российский военный попал в плен на востоке Украины
Почему в интересах Минобороны извиниться до суда
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Белорусы очень обижены на Лукашенко»
«Дуэль»: Страсти по Коле
«В Беларуси создается один из самых привлекательных в мире оффшоров»
Борисовский фермер: «Очень устал бороться с самоуправством, но я не сдамся»
«Лучше не светиться». Три истории белорусов, которые работают нелегально
14 адказаў на галоўныя пытанні пра службу ў войску
Почему Slow Sex приобретает серьезный мировой масштаб
Как водители и не только в Минске власти проклинали: «Транжиры!»
Как Су-30 победили пенсионный фонд
Эксперт из Академии Наук раскритиковал проект Мясниковича
«Мы были рядом с вами». Правду ли сказал Лукашенко про вьетнамскую войну?
Латынина: «Полный Пелевин. Это всё, что вы хотели знать о нашей разведке, но боялись спросить»
Очередной суицид на рабочем месте: «Даже в 90-х такого не было»
Как Беларусь превратилась в страну победивших точек над «і»
«В объяснительных прогульщиков все стандартно: «Уехал в Россию на заработки» за подписью жены»
Получите! Еще «1,4 миллиарда долларов в спину белорусским налогоплательщикам»
Мать убитой в Москве белоруски – 20-летнему «чистильщику»: «Урод ты! За что дочку мою убил?»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Обнаженные супермодели в одном календаре
Что общего у фэста под Лунинцем и скачек в Аскоте
Як у Мінску прэзентавалі піва ў гонар 100-годдзя БНР
Живая цепь длиной 90 км в знак протеста против АЭС
В Могилеве статую Маленького Принца сломали в первый же день
Под Минском выставляется на продажу тысяча квартир с видом на море
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
29.06.2017
В Беларуси сократили страховой стаж военным и ухаживающим за инвалидами

Сокращен страховой стаж для некоторых категорий населения. 

Изменения предусмотрены указом Александра Лукашенко от 29 июня № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан», сообщает пресс-служба президента.

«Документ направлен на урегулирование вопроса о повышении уровня пенсионного обеспечения граждан, которые длительное время осуществляли социально значимые виды деятельности и по этой причине не смогли сформировать стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда, требуемый для назначения пенсии по возрасту», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Указом предусмотрено уменьшение продолжительности стажа работы с уплатой таких взносов для граждан, которые осуществляли уход за инвалидом I группы либо ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за лицами, достигшими 80-летнего возраста. Данная категория граждан будет иметь право на трудовую пенсию по возрасту при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 40 лет у мужчин и 35 лет у женщин.

Продолжительность стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов также уменьшается для граждан, которые длительное время (не менее 10 календарных лет) проходили военную службу (службу в военизированных организациях), но не имеют права на пенсию по законодательству о пенсионном обеспечении военнослужащих. Право на трудовую пенсию по возрасту предусмотрено предоставить этой категории граждан при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

О том, что проблема страхового стажа для военнослужащих должна быть решена, заявил 10 марта Александр Лукашенко на совещании по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросам оптимизации правоохранительной и судебной систем, напоминает TUT.BY.

До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет.

Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную. Среди проблемных категорий — военнослужащие и женщины, которые несколько раз были в декретном отпуске или ухаживали за детьми-инвалидами.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:1)
Главное
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам
Два красноречивых фото с прогона военной техники по Минску
«Вазьміце вось гэтую каўбасу.
Гэта з «Александрыі», з лукашэнкаўскага калхоза»
Прокопович: Что мешает белорусу жить хорошо
«Что-то упало на головы начальства в Минобразовании»
Почему в интересах Минобороны извиниться до суда
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY