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«Для меня Сталин — это классический людоед, который жрал своих детей»
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман — о том, каким должен быть памятник Сталину, и что бывает, когда тирана пытаются легитимизировать и обелить.
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