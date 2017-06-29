Все подсудимые по делу об убийстве Бориса Немцова признаны виновными

В Московском окружном военном суде коллегия присяжных признала бывшего офицера батальона МВД «Север» Заура Дадаева и четверых его сообщников виновными в убийстве Бориса Немцова.

Об этом сообщает корреспондент Медузы из зала суда. По решению присяжных никто из пятерых подсудимых не заслуживает снисхождения.

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Присяжные утвердительно ответили на вопрос, доказало ли обвинение, что Дадаев вместе с другими подсудимыми совершил преступление. За решение о виновности Дадаева проголосовали 10 присяжных, против — двое. При этом четверо (из 12) присяжных посчитали, что он заслуживает снисхождения.

Все подсудимые также признаны виновными в незаконном хранении оружия. По этой статье все они, по решению присяжных, также не заслуживают снисхождения.

После оглашения вердикта присяжных суд обсудит его, прокуратура запросит наказание для подсудимых. Затем будет оглашен приговор.

Защита подсудимых уже заявила, что намерена обжаловать приговор на основании обвинительного вердикта, который вынесет суд.

Следствие считает бывшего офицера чеченского батальона «Север» Заура Дадаева непосредственным исполнителем убийства Бориса Немцова. Его сообщниками в организации преступления, по версии следствия, были Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Все обвиняемые в суде заявили о своей невиновности. Свои первые показания, в которых они признавались в убийстве, они объяснили давлением.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре Москвы на Большом Москворецком мосту поздним вечером 27 февраля 2015 года.