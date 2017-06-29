Минчанин показал половой орган репетиции парада. Ему грозит до трех лет

На репетиции парада 24 июня в Минске мужчина выскочил на дорогу, снял штаны и продемонстрировал военным обнаженные гениталии.

Инцидент произошел на улице Орловской.

Мужчина примерно полминуты демонстрировал свои половые органы военным, после чего его заметил сотрудник ГАИ, сообщает Еврорадио.

Увидев блюстителя порядка, мужчина натянул штаны и стал убегать от него. Все закончилось тем, что он ударил инспектора кулаком в лицо и скрылся.

Как сообщил заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб, в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 («Хулиганство») Уголовного кодекса. Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет. Он задержан.

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