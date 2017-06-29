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29.06.2017
Салiдарнасць
В Минске мужчина напал на водителя и грозил ОМОНу покончить с собой

Вечером 27 июня водитель остановился у дома по улице Каховской в Минске, чтобы подвезти голосующего мужчину, но стал жертвой нападения.

Мужчина попросил довезти его до одного из домов по улице Восточной. На подъезде к месту пассажир достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и потребовал у водителя деньги.

Хозяин авто выскочил из машины и начал убегать от злоумышленника. Тот его преследовал. К счастью, на пути водителя оказался наряд охраны. Увидев милиционеров, преследователь вбежал в один из подъездов жилого дома.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, запершийся в квартире своей матери злоумышленник отказывался открывать дверь милиционерам и потребовал привезти к нему его знакомую Юлию. В случае штурма он грозил, что застрелится.

О переговорах со злоумышленником рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Николай Шибалко.

– Попытался связаться с мужчиной по телефону, однако он трубку не поднимал. Через некоторое время удалось дозвониться хозяйке квартиры – матери злоумышленника. Женщина рассказала, что ее жизни ничего не угрожает. По ее словам, сын болезненно переживает разрыв отношений со своей девушкой Юлией.

Переговоры длились 55 минут. Мужчина признал свою вину в нападении на водителя и открыл дверь. Он был задержан бойцами ОМОНа. Из квартиры изъят пистолет марки «Beretta» калибра 7,65 мм с одним патроном в магазине.

 
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