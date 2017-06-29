Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Все подсудимые по делу об убийстве Бориса Немцова признаны виновными
Минчанин показал половой орган репетиции парада. Ему грозит до трех лет
В Минске мужчина напал на водителя и грозил ОМОНу покончить с собой
Хитрости, на которые идут студенты, чтобы спастись от принудительного распределения
На республиканскую доску почета попал «Колхоз «Родина». Чем он известен?
Рубль снова заметно сдал к евро
«Прошла через ад». Белоруска отдала российским «колдунам» 120 тысяч долларов и хочет их наказать
В Литве задержали поезд «Беларуськалия» с крупной контрабандой сигарет
Фотография, из-за которой могут прикрыть гомельские «Сильные новости»
Принудительное распределение: как правительство ломает карьеру талантливым выпускникам
В четверг в полдень военная техника полетела над Минском. Фотофакт
Казначею Ватикана предъявили обвинения в сексуальных домогательствах
Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в Москве
Невзоров: «Русский народ очень напоминает теленка, который лижет руки тому, кто снимает с него кожу»
Алексиевич потрясло «безумие» граждан России
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Заявление Лукашенко, от которого становится страшно
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам
«Белорусы очень обижены на Лукашенко»
Как российский военный попал в плен на востоке Украины
Почему в интересах Минобороны извиниться до суда
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Дуэль»: Страсти по Коле
«В Беларуси создается один из самых привлекательных в мире оффшоров»
Борисовский фермер: «Очень устал бороться с самоуправством, но я не сдамся»
«Лучше не светиться». Три истории белорусов, которые работают нелегально
14 адказаў на галоўныя пытанні пра службу ў войску
Почему Slow Sex приобретает серьезный мировой масштаб
Как водители и не только в Минске власти проклинали: «Транжиры!»
Как Су-30 победили пенсионный фонд
Эксперт из Академии Наук раскритиковал проект Мясниковича
«Мы были рядом с вами». Правду ли сказал Лукашенко про вьетнамскую войну?
Латынина: «Полный Пелевин. Это всё, что вы хотели знать о нашей разведке, но боялись спросить»
Очередной суицид на рабочем месте: «Даже в 90-х такого не было»
Как Беларусь превратилась в страну победивших точек над «і»
«В объяснительных прогульщиков все стандартно: «Уехал в Россию на заработки» за подписью жены»
Получите! Еще «1,4 миллиарда долларов в спину белорусским налогоплательщикам»
Мать убитой в Москве белоруски – 20-летнему «чистильщику»: «Урод ты! За что дочку мою убил?»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Обнаженные супермодели в одном календаре
Что общего у фэста под Лунинцем и скачек в Аскоте
Як у Мінску прэзентавалі піва ў гонар 100-годдзя БНР
Живая цепь длиной 90 км в знак протеста против АЭС
В Могилеве статую Маленького Принца сломали в первый же день
Под Минском выставляется на продажу тысяча квартир с видом на море
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
29.06.2017
Хитрости, на которые идут студенты, чтобы спастись от принудительного распределения

Учащиеся поделились некоторыми секретами.

Напомним, на днях белорусские вузы получили поручение правительства о том, что все выпускники должны быть трудоустроены. Теперь университетам и институтам надо «дополнительно проработать» вопрос и «обеспечить стопроцентное распределение».

Такая «забота» государства не прошла незамеченной.

«Что-то упало на головы начальства в Минобразовании»

О том, как студенты идут на крайние меры, чтобы избежать «высылки», рассказал «Белсат».

Один из способов — фиктивный брак.

Так, Ксения, выпускница Института журналистики БГУ, вышла замуж за своего друга по договоренности. Задолго до распределения она работала журналисткой в Минске и на последнем курсе создала свое агентство, где и хотела оставаться и развивать дело дальше. Но у деканата были другие планы, и Ксению распределили в Гродно.

 «На предварительном распределении мне говорили, что примут мою заявку. Но в итоге деканат почему-то отказался и окончательно распределил меня в регион. Зачем мне ехать в регион, если у меня здесь свое дело и работа? У меня была договоренность с другом, и мы поженились. Мне выдали диплом без направления, и я жду справку о свободном трудоустройстве», – рассказала Ксения.

Из 20 человек группы Ксении четверо женились фиктивным браком, чтобы избежать проблем при распределении.

«В деканате на встречах нам сразу сказали: если выходите замуж или женитесь, то при распределении получите свободный диплом», – говорит девушка.

В социальных сетях к студентам обращаются фирмы, которые предлагают фиктивные браки, а также фиктивные рабочие места, где можно считаться, но не работать, и не получать деньги, но платить за это. Фантазия и фикция, – и университет отпустит тебя с миром и сдаст отчет в министерство образования, потому что это – главная забота.

Принудительное распределение: как правительство ломает карьеру талантливым выпускникам

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:4)
Главное
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам
Два красноречивых фото с прогона военной техники по Минску
«Вазьміце вось гэтую каўбасу.
Гэта з «Александрыі», з лукашэнкаўскага калхоза»
Прокопович: Что мешает белорусу жить хорошо
«Что-то упало на головы начальства в Минобразовании»
Почему в интересах Минобороны извиниться до суда
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY