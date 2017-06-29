Хитрости, на которые идут студенты, чтобы спастись от принудительного распределения

Учащиеся поделились некоторыми секретами.

Напомним, на днях белорусские вузы получили поручение правительства о том, что все выпускники должны быть трудоустроены. Теперь университетам и институтам надо «дополнительно проработать» вопрос и «обеспечить стопроцентное распределение».

Такая «забота» государства не прошла незамеченной.

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О том, как студенты идут на крайние меры, чтобы избежать «высылки», рассказал «Белсат».

Один из способов — фиктивный брак.

Так, Ксения, выпускница Института журналистики БГУ, вышла замуж за своего друга по договоренности. Задолго до распределения она работала журналисткой в Минске и на последнем курсе создала свое агентство, где и хотела оставаться и развивать дело дальше. Но у деканата были другие планы, и Ксению распределили в Гродно.

«На предварительном распределении мне говорили, что примут мою заявку. Но в итоге деканат почему-то отказался и окончательно распределил меня в регион. Зачем мне ехать в регион, если у меня здесь свое дело и работа? У меня была договоренность с другом, и мы поженились. Мне выдали диплом без направления, и я жду справку о свободном трудоустройстве», – рассказала Ксения.

Из 20 человек группы Ксении четверо женились фиктивным браком, чтобы избежать проблем при распределении.

«В деканате на встречах нам сразу сказали: если выходите замуж или женитесь, то при распределении получите свободный диплом», – говорит девушка.

В социальных сетях к студентам обращаются фирмы, которые предлагают фиктивные браки, а также фиктивные рабочие места, где можно считаться, но не работать, и не получать деньги, но платить за это. Фантазия и фикция, – и университет отпустит тебя с миром и сдаст отчет в министерство образования, потому что это – главная забота.

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