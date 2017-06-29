Чем шокировал на суде «батюшка со свастикой»

В Минске начался суд над бывшим настоятелем храма в Гатово Константином Бурыкиным. 38-летний гражданин России признался, что в прошлом был духовником РНЕ.

Бывшего настоятеля храма обвиняют в совершении преступления по ч.2,3 ст.295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

На суд поддержать бывшего коллегу пришли священники

На процесс пришла жена священника Константина Бурыкина, его дочка Александра и друзья семьи. Чуть позже появились два священника в сане, они обняли жену обвиняемого, поцеловали и о чем-то недолго говорили, сообщает TUT.BY.

Константин Бурыкин внешне сильно изменился: серьезно похудел. Оказавшись в клетке, батюшка отворачивал лицо от камер, прятал его за папкой с фотографиями семьи.

Батюшке предъявили приобретение пистолета и револьвера

Согласно обвинению, с 2001-го по 2011-й Константин Бурыкин незаконно приобрел револьвер и бельгийский пистолет 1910 года. А в 2011 году — 3 патрона.

Бывший настоятель храма вину признал в полном объеме.

Как сообщает БЕЛТА, бывший настоятель отметил, что не мог и подумать, что «ржавые пистолеты, которым более 100 лет» способны привести к проблемам с законом. И если бы знал, то никогда не подставил бы под удар свою семью и четырех детей.

В ходе допроса обвиняемый уверял, что даже не собирался приводить оружие в рабочее состояние. Что касается найденных у него дома во время обыска патронов, экс-настоятель пояснил, что их принес с улицы сын. Ребенок нашел их на стройке школы, которая располагается недалеко от дома. Позже Константин Бурыкин обнаружил их среди игрушек на полу в одной из комнат.

- Я взял их в жменю, мне кажется, там было два-три патрона, и положил их в сейф. Потом я совершенно о них забыл, - заявил батюшка на суде.

«Я был назначен духовным наставником РНЕ»

Уроженец Омска Константин Бурыкин приехал в Беларусь в 1995 году, передает TUT.BY.

– В 2000 году был назначен духовным наставником РНЕ, был с ребятами 3-4 года. Тогда эта организация не была запрещена. Я встречался с ними, проводил духовные беседы, на одной из таких встреч мне вручили эти пистолеты. Я еще спросил: «Они не боевые? Мне за этот подарок ничего не будет?» Они ответили: «Нет, проблем с законом не будет». Они хранились дома как память о РНЕ. Никакого умысла привести их в боевую готовность не было, – рассказал батюшка.

Некоторые детали пистолета были неисправны, но после замены его можно было бы использовать как оружие.

«Я сдавал отчет Филарету»

Константин Бурыкин пояснил, как он смог стать духовником РНЕ, сообщает «Наша Ніва».

– Они (представители РНЕ) обратились в епархиальное управление, попросили священника, это год 2000 примерно… Мне сотрудники епархии сказали, что могут позвонить люди: «Хотят встретиться, поговорите с ними, помогите, беседу духовную проведите, после отчет дадите». Где-то 4-5 встреч было за время работы с ними, я сдавал отчет Филарету. Со мной от РНЕ контактировал Андрей Сакович.

Позже сотрудничество с РНЕ от имени церкви было прекращено.

В квартире задержанного священника висит люстра со свастикой