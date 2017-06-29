«Лукашенко и его окружению нужна движуха, чтобы поддержать тезис о бурной деятельности»

Экономист Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбук рассуждает о том, почему у Лукашенко нашлось время посетить экономический форум бедной социалистической страны Вьетнам и не дошли руки до своих бизнесменов.

«Странные приоритеты у главы Беларуси.

Частный бизнес Беларуси более 20 лет приглашает А. Лукашенко принять участие в ежегодных ассамблеях деловых кругов. В 2017 году обещал – времени не нашлось, очевидно, другие приоритеты.

А ведь частный малый бизнес Беларуси – это около 800 тысяч рабочих мест, ежегодное производство товаров и услуг на ~$ 5 млрд. и экспорт на ~$ 1 млрд. Частный бизнес Беларуси с 2006 г. каждый год готовит Национальную платформу бизнеса, в которой отвечает на вопрос, что ему нужно для того, чтобы стать настоящим локомотивом родной экономики. Конкретные предложения, взвешенные рекомендации – и протянутая рука для открытого, честного диалога.

Да, ведутся переговоры на уровне министерств. Да, есть общественно-консультативные советы. Да, несколько раз в год представители бизнеса могут вставить пару слов на редких заседаниях Совета по развитию предпринимательства. Да, приглашают представителей бизнеса на передачи на государственное ТВ в «неживой» формат. Но все прекрасно понимают, что приоритеты в стране расставляет А. Лукашенко. Если ему важно, ценно и надо, он обязательно встречается, дискутирует и инвестирует своё время.

Так вот более 20 лет глава страны НИ РАЗУ не встретился с представителями белорусского частного предпринимательства на открытой, публичной площадке. А вот 28 июня 2017 г. в Минске проходит Белорусско-вьетнамский бизнес-форум. Вьетнамский! В Беларуси! Хорошо, если на нём было хотя бы 50 бизнесменов из Вьетнама. А. Лукашенко нашёл время для азиатских гостей. Учиться у Вьетнама экономической политике – абсурд. В 2016 г. ВВП на душу населения этой страны составил $ 2173, более чем в 2,3 раза меньше, чем в Беларуси. Перенимать у Вьетнама опыт инновационного развития – абсурд. В этой бедной социалистической стране нещадно эксплуатируется ручной труд бедных рабочих, на фоне которых китайский пролетариат – богачи.

В 2016 г. экспорт товаров Беларуси во Вьетнам составил $ 76,8 млн. или 0,3% общего объёма экспорта. Для сравнения в 2011 г., когда у нас ещё не было приоритета Дальней дуги, мы продали во Вьетнам товаров на $ 164,3 млн. В 2016 г. из Вьетнама мы купили товаров на $ 44,2 млн. или 0,16% от общего объёма импорта товаров. Вьетнамских инвесторов не видно среди тех, кто создаёт производства и рабочие места в нашей стране.

Для сравнения в 2016 г. экспорт белорусских товаров в Польшу составил $ 815,4 млн., (3,5% общего белорусского экспорта), а импорт из Польши $ 1184 млн. (4,3%).

Возьмём данные еще по одному нашему соседу. В 2016 г. белорусские компании продали в Литву товаров на $ 780 млн. (3,3%), купили из Литвы товаров на $ 265,5 млн. (1%). Почему при объёмах торговли более чем в 10 (!) раз больше, чем с Вьетнамом А. Лукашенко за 20 лет ни разу не выступил перед собранием польских или литовских предпринимателей?

Должна быть некая причина, которая объясняет активность президента на вьетнамском направлении. Приведёт несколько вариантов. Первая – идеологическая. Вьетнам – социалистическая страна. По индексу экономической свободы в 2017 г. она оказалась на 147-м месте (для сравнения Беларусь – на 104-м месте). Она не имеет ни политической, ни гражданской свободы. Это страна правящего клана. Поэтому руководителю ЗАО «Беларусь» понятна модель ЗАО «Вьетнам». Договориться по понятиям с руководителями Вьетнама, которые, безусловно, контролируют экономику страны, гораздо проще, чем работать по правилам и стандартам свободной торговли с Европейским Союзом. В закрытом режиме можно обсуждать всё, от денег до особых режимом перемещения товаров.

Вторая причина – узкие корпоративные интересы отдельных белорусских предприятий (Беларуськалий, МАЗ, в частности, возможно, ВПК). А. Лукашенко политически выгодно выступать мечендайзером МАЗа, чем защитником экономических интересов сотен тысяч малых предпринимателей, у большинства их которых нет даже лишнего миллиона долларов.

Третья причина – скука. Для А. Лукашенко и его окружения нужна движуха, чтобы поддержать тезис о бурной деятельности. Мол, мы по всему миру ищем возможности для Беларуси, представляем наши интересы, помогает бизнесу. Подобное мы уже проходили с Венесуэлой. Была большая социалистическая любовь лидеров. В 2011 г. наш экспорт в эту страну составил $ 199 млн., а в 2016г. превратился... в жалкие $ 2 млн. Вьетнам – это азиатская версия латиноамериканской Венесуэле?

Четвёртая – рабочая сила. Вьетнамцы покорны, непритязательны и беззащитны. Они могут выполнять много грязной работы в Беларуси за половину зарплаты, которую требуют белорусы. В условиях бюджетных ограничений является поддержкой нереформированного госсектора.

Вот такой вьетнамский сюжет. Громкий выхлоп, пафосные слова, густая лапша…. Хоть бы каждому пенсионеру бальзам «Звёздочка» подарили ко Дню независимости…»