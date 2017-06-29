На республиканскую доску почета попал «Колхоз «Родина». Чем он известен?

В четверг в Минске торжественно открыли обновленную республиканскую Доску почета, на которой оказалось предприятие с ностальгическим названием – СПК «Колхоз «Родина». Чем известно предприятие из Белыничского района?

«Колхоз «Родина» – одно из крупнейших СПК Могилевской области, поэтапно в него были объединены четыре хозяйства. Колхоз является передовым и прибыльным.

В этом году его регулярно хвалил и ставил в пример министр сельского хозяйства Леонид Заяц. В частности, по надоям молока и технологиям заготовки кормов.

Музей СПК «Колхоз «Родина»

Колхоз также известен своим нестандартным социальным пакетом. Так, молодым специалистам выделяют жилье и «подъемные», некурящим и участникам самодеятельности делают доплаты в размере 10% от зарплаты.

В первом квартале средняя зарплата работников «Родины» составила 793 рубля.