Бельгийцы выпустили шоколад с фотографиями Лукашенко и его цитатами

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Рубль снова заметно сдал к евро
«Прошла через ад». Белоруска отдала российским «колдунам» 120 тысяч долларов и хочет их наказать
В Литве задержали поезд «Беларуськалия» с крупной контрабандой сигарет
Фотоснимок, из-за которого могут прикрыть гомельские «Сильные новости»
Принудительное распределение: как правительство ломает карьеру талантливым выпускникам
В четверг в полдень военная техника полетела над Минском. Фотофакт
Казначею Ватикана предъявили обвинения в сексуальных домогательствах
Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в Москве
Невзоров: «Русский народ очень напоминает теленка, который лижет руки тому, кто снимает с него кожу»
У Мiнску танкі не прапусцілі пажарныя машыны з мігалкамі
Алексиевич потрясло «безумие» граждан России
Відэафакт. Гісторыя Асмалоўкі за адну хвіліну
«Следователь спросил: «Это ты так упал неудачно, или по тебе пробежался ОМОН?»
Павел Дуров предоставил данные для регистрации Telegram в России
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Заявление Лукашенко, от которого становится страшно
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам
«Белорусы очень обижены на Лукашенко»
Как российский военный попал в плен на востоке Украины
Почему в интересах Минобороны извиниться до суда
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«В Беларуси создается один из самых привлекательных в мире оффшоров»
Борисовский фермер: «Очень устал бороться с самоуправством, но я не сдамся»
«Лучше не светиться». Три истории белорусов, которые работают нелегально
14 адказаў на галоўныя пытанні пра службу ў войску
Почему Slow Sex приобретает серьезный мировой масштаб
Как водители и не только в Минске власти проклинали: «Транжиры!»
Как Су-30 победили пенсионный фонд
Эксперт из Академии Наук раскритиковал проект Мясниковича
«Мы были рядом с вами». Правду ли сказал Лукашенко про вьетнамскую войну?
Латынина: «Полный Пелевин. Это всё, что вы хотели знать о нашей разведке, но боялись спросить»
Очередной суицид на рабочем месте: «Даже в 90-х такого не было»
Как Беларусь превратилась в страну победивших точек над «і»
«В объяснительных прогульщиков все стандартно: «Уехал в Россию на заработки» за подписью жены»
Получите! Еще «1,4 миллиарда долларов в спину белорусским налогоплательщикам»
Мать убитой в Москве белоруски – 20-летнему «чистильщику»: «Урод ты! За что дочку мою убил?»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Обнаженные супермодели в одном календаре
Что общего у фэста под Лунинцем и скачек в Аскоте
Як у Мінску прэзентавалі піва ў гонар 100-годдзя БНР
Живая цепь длиной 90 км в знак протеста против АЭС
В Могилеве статую Маленького Принца сломали в первый же день
Под Минском выставляется на продажу тысяча квартир с видом на море
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
29.06.2017
Бельгийцы выпустили шоколад с фотографиями Лукашенко и его цитатами

Плитки размером 13х13 см обернуты в бумагу с изображением белорусского президента и его цитатами, вроде «Лучше быть диктатором, чем геем».

Бельгийский шоколад «EUROPAS LETZTE DICTATORSHIP» (Последний диктатор Европы) «Наша ніва» обнаружила на популярном интернет-сервисе Амазон.

Шоколадки размером 13х13 см обернуты в бумагу с изображением белорусского президента. А с обратной стороны приведены его известные цитаты, вроде «Лучше быть диктатором, чем геем» или «Если женщина лесбиянка, то это недоработка мужчины».

Стоит такой шоколад 10,15 евро за одну плитку массой 45 грамм.

За полный набор из 9 плиток придется отдать около 90 евро.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.4 (оценок:7)
Главное
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам
Два красноречивых фото с прогона военной техники по Минску
«Вазьміце вось гэтую каўбасу.
Гэта з «Александрыі», з лукашэнкаўскага калхоза»
Прокопович: Что мешает белорусу жить хорошо
«Что-то упало на головы начальства в Минобразовании»
Почему в интересах Минобороны извиниться до суда
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY