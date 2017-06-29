Бельгийцы выпустили шоколад с фотографиями Лукашенко и его цитатами

Плитки размером 13х13 см обернуты в бумагу с изображением белорусского президента и его цитатами, вроде «Лучше быть диктатором, чем геем».

Бельгийский шоколад «EUROPAS LETZTE DICTATORSHIP» (Последний диктатор Европы) «Наша ніва» обнаружила на популярном интернет-сервисе Амазон.

Шоколадки размером 13х13 см обернуты в бумагу с изображением белорусского президента. А с обратной стороны приведены его известные цитаты, вроде «Лучше быть диктатором, чем геем» или «Если женщина лесбиянка, то это недоработка мужчины».

Стоит такой шоколад 10,15 евро за одну плитку массой 45 грамм.

За полный набор из 9 плиток придется отдать около 90 евро.