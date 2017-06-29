В Литве задержали поезд «Беларуськалия» с крупной контрабандой сигарет

Белорусские сигареты на 124 тысяч евро были спрятаны в одном из 63 вагонов с удобрениями.

О находке сообщила Служба охраны государственной границы Литвы. Коробки с сигаретами, обмотанными полиэтиленвой пленкой, правоохранители обнаружили в поезде «Беларуськалия», который шел в порт Клайпеды для разгрузки удобрений, которые должны были поставить в Венесуэлу.

Всего было изъято 100 ящиков сигарет «Fest» на 124 тысячи евро. Предполагается, что контрабанда предназначалась для литовского рынка, а выгрузить сигареты собирались на пути в Клайпеду.

Сообщается, что выявить контрабанду литовским правоохранителям помогли белорусские коллеги.

Сейчас следствие выясняет, как коробки попали в вагон.