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29.06.2017
Салiдарнасць
В Литве задержали поезд «Беларуськалия» с крупной контрабандой сигарет

Белорусские сигареты на 124 тысяч евро были спрятаны в одном из 63 вагонов с удобрениями.

О находке сообщила Служба охраны государственной границы Литвы. Коробки с сигаретами, обмотанными полиэтиленвой пленкой, правоохранители обнаружили в поезде «Беларуськалия», который шел в порт Клайпеды для разгрузки удобрений, которые должны были поставить в Венесуэлу.

Всего было изъято 100 ящиков сигарет «Fest» на 124 тысячи евро. Предполагается, что контрабанда предназначалась для литовского рынка, а выгрузить сигареты собирались на пути в Клайпеду.

Сообщается, что выявить контрабанду литовским правоохранителям помогли белорусские коллеги.

Сейчас следствие выясняет, как коробки попали в вагон.

 
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