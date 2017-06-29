В преддверии встречи Лукашенко и Путина Беларуси выдали очередные $ 300 млн кредита

Евразийский банк развития предоставил Беларуси четвертый транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Несмотря на невыполнение одного показателя.
Беларуси выделено 300 млн долларов США из общей суммы кредита в размере 2 млрд долларов США, предусмотренной на поддержку Программы реформ Республики Беларусь в течение 2016–2017 годов. На сегодняшний день, с учетом предыдущих траншей, стране предоставлено 1,4 млрд долларов США.
Как говорится в пресс-релизе банка, решение о предоставлении транша принято Советом Фонда 26 июня на основании выполнения всех условий Программы, кроме одного контрольного показателя, по которому предоставлено освобождение, и включения в Программу дополнительных контрольных показателей для реализации в рамках шестого и седьмого траншей.
Сообщается, что не выполнен показатель, предусматривающий ограничение нецелевых государственных заимствований объемом не более 75% от потребности в погашении государственного долга. Фактически в 2016 году привлечение составило 101,4% к сумме погашения.
«Освобождение от выполнения данного показателя обосновано достижением властями страны заметного прогресса в макроэкономической стабилизации за счет проведения сбалансированной экономической политики», — говорится в сообщении.
Среди показателей прогресса отмечается:
— широкий профицит бюджета,
— замедление прироста фонда оплаты труда бюджетных работников с 17,5% в 2015 году до 6,4% в 2016 году,
— заметное сокращение расходов бюджета на поддержку государственных предприятий,
— снижение инфляции и др.
Примечательно, что весть о выделении кредита появилась как раз в день визита Александра Лукашенко в Москву. 29-30 июня у белорусского президента запланирована встреча с Владимиром Путиным и участие в заседании Высшего государственного совета союзного государства, а также четвертом форуме регионов Беларуси и России.
С учетом недавней новости о сокращении Россией объемов поставки нефти, весть о выделении кредита должна несколько смягчить тон разговора двух лидеров.
Впрочем, пользователей Сети мало порадовало это сообщение.
«Как раз на парад независимости выдали», — иронизируют комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.
«Теперь за судьбу «Славянского базара», празднования Дня независимости и «Дажынок» можно не переживать. А заодно с «рабочим визитом» можно слететь в Эмираты какие-нибудь».
«Кредитом Белоруссии полностью удовлетворен. Планета Земля считает нашего президента успешным и платежеспособным лидером белорусской нации и готова выделять любые деньги на поддержку государства».
«России до фонаря какие то показатели, главное удержать в своей орбите».
«Заплатил за проведение учений. Не удивлен».
«А экономическое процветание какой страны было описано в статье?»
«Мало как-то. Еще нужно».
«На захаванне ўлады за кошт нашых унукаў. Хопiць!»