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Экономика
29.06.2017
Марина Светлова
В преддверии встречи Лукашенко и Путина Беларуси выдали очередные $ 300 млн кредита

Евразийский банк развития предоставил Беларуси четвертый транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Несмотря на невыполнение одного показателя.

Беларуси выделено 300 млн долларов США из общей суммы кредита в размере 2 млрд долларов США, предусмотренной на поддержку Программы реформ Республики Беларусь в течение 2016–2017 годов. На сегодняшний день, с учетом предыдущих траншей, стране предоставлено 1,4 млрд долларов США.

Как говорится в пресс-релизе банка, решение о предоставлении транша принято Советом Фонда 26 июня на основании выполнения всех условий Программы, кроме одного контрольного показателя, по которому предоставлено освобождение, и включения в Программу дополнительных контрольных показателей для реализации в рамках шестого и седьмого траншей.

Сообщается, что не выполнен показатель, предусматривающий ограничение нецелевых государственных заимствований объемом не более 75% от потребности в погашении государственного долга. Фактически в 2016 году привлечение составило 101,4% к сумме погашения.

«Освобождение от выполнения данного показателя обосновано достижением властями страны заметного прогресса в макроэкономической стабилизации за счет проведения сбалансированной экономической политики», — говорится в сообщении.

Среди показателей прогресса отмечается:

— широкий профицит бюджета,

— замедление прироста фонда оплаты труда бюджетных работников с 17,5% в 2015 году до 6,4% в 2016 году,

— заметное сокращение расходов бюджета на поддержку государственных предприятий,

— снижение инфляции и др.

Примечательно, что весть о выделении кредита появилась как раз в день визита Александра Лукашенко в Москву. 29-30 июня у белорусского президента запланирована встреча с Владимиром Путиным и участие в заседании Высшего государственного совета союзного государства, а также четвертом форуме регионов Беларуси и России.

С учетом недавней новости о сокращении Россией объемов поставки нефти, весть о выделении кредита должна несколько смягчить тон разговора двух лидеров.

Впрочем, пользователей Сети мало порадовало это сообщение.

«Как раз на парад независимости выдали», — иронизируют комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Теперь за судьбу «Славянского базара», празднования Дня независимости и «Дажынок» можно не переживать. А заодно с «рабочим визитом» можно слететь в Эмираты какие-нибудь».

«Кредитом Белоруссии полностью удовлетворен. Планета Земля считает нашего президента успешным и платежеспособным лидером белорусской нации и готова выделять любые деньги на поддержку государства».

«России до фонаря какие то показатели, главное удержать в своей орбите».

«Заплатил за проведение учений. Не удивлен».

«А экономическое процветание какой страны было описано в статье?»

«Мало как-то. Еще нужно».

«На захаванне ўлады за кошт нашых унукаў. Хопiць!»

 
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