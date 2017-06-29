Фотоснимок, из-за которого могут прикрыть гомельские «Сильные новости»

Государственная газета «Гомельская правда» подала в суд на архитектора Сергея Ляпина и интернет-ресурс «Сильные новости» за снимок, на котором тот держит газету над мусоркой.

Государственное издание требует признать фото «не соответствующим действительности», сообщает «Гомельская весна». В иске отмечается: «Ответчики сравнивают наше печатное издание с мусором… Демонстрация своего негативного отношения в системе интернет к газете «Гомельская правда» порочит ее честь, достоинство и деловую репутацию».

Ситуация для «Сильных новостей» усложняется тем, что параллельно на ресурс подал в суд застройщик, который планирует возвести дом на предполагаемом месте старого еврейского кладбища и который не доволен публикацией на gomel.today, сообщают naviny.by.

Между тем у ресурса уже есть два предупреждения от Министерства информации.

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