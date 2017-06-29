Принудительное распределение: как правительство ломает карьеру талантливым выпускникам

Какие потери несет государство, когда насильно предоставляет молодым специалистам первое рабочее место.

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Белорусские вузы получили поручение правительства трудоустроить всех выпускников, обеспечив «стопроцентное распределение». Насколько реальны планы правительства в нынешних непростых условиях на рынке труда и что это даст самим выпускникам и государству?

Борнукова: Жесткие условия распределения ставят талантливых выпускников в невыгодное положение

Эксперт Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова считает, что трудоустроить всех выпускников учебных заведений вполне реально, вот только какой ценой?

— Работу с зарплатой в 300 рублей выпускники легко найдут. А вот приличную, на которую они могли бы претендовать, это уже сложнее, — отмечает эксперт.

В такой короткий срок, когда для поиска нет даже нескольких месяцев, а всех требуют немедленно трудоустроить, найти подходящий вариант, практически невозможно.

— Конечно, университеты должны помогать студентам находить работу, но делается это иначе, — уверена Катерина Борнукова. — Университеты устраивают студентам практику, организуют ярмарки вакансий. И это должно быть осознанным выбором, а не навязываться директивным образом.

Иначе распределение будет неэффективным и проиграют все — и молодые специалисты, и государство. Выпускники — поскольку не смогут в полной мере реализовать свой потенциал. Государство же рискует потерять хороших специалистов.

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