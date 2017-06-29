В четверг в полдень военная техника полетела над Минском. Фотофакт

Еще не успели улечься страсти после вчерашней репетиции парада, как утром Минск снова оглушили звуки моторов военной техники. На этот раз воздушной.

Минчане активно фотографируют небо над столицей и не перестают возмущаться шумом, а также размахом предстоящего мероприятия в условиях кризиса:

«Тот случай, когда деньги на ветер — это не фигура речи».

«Только кота напугали».

Обзор с Каменной горки:

А так летали в Зеленом луге:

Военные вертолеты запечатлела Катерина Ткаченко. Фото она разместила на своей странице в Фейсбук.

Фото со страницы Катерины Ткаченко в Фейсбуке