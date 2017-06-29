Раскрыта личность бойфренда Рианны. И это далеко не альфонс, как сначала некоторые подумали

Оказалось, что дива встречается с миллиардером из Саудовской Аравии.

Пару дней форумы о шоубизе обсуждали тему №1 – папарацци опубликовали фотографии, на которых певица целуется в бассейне со своим новым возлюбленным. Всплыло, что годом ранее мужчина был замечен в компании супермодели Наоми Кэмпбелл. Кто он? Альфонс? Казанова? Эскорт? Это лишь избранное, что предполагалось на форумах.

И вот меньше чем за день журналистам удалось идентифицировать тайного любовника звезды. Им оказался состоятельный бизнесмен Хассан Джамиль с 1,5 миллиардным состоянием, сообщает «Сплетник».

— Рианна сказала своим друзьям, что по уши влюблена. Они проводят много времени вместе и наслаждаются общением друг с другом. У них влюбленные глаза, похоже, это серьезно, — подтвердил информацию о новом романе инсайдер.

Западные источники сообщают, что Джамиль родом из Саудовской Аравии и является наследником крупного бизнеса — компании Toyota. Он достаточно влиятельная фигура в бизнес-кругах: он занимает должность заместителя президента и вице-председателя совета директоров компании Abdul Latif, которая принадлежит его семье и является одной из крупнейших в мире.