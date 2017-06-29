Казначею Ватикана предъявили обвинения в сексуальных домогательствах

Австралийская полиция предъявила обвинения в сексуальных домогательствах кардиналу Джорджу Пеллу, который возглавляет Секретариат по делам экономики Ватикана.

Обвинения предъявлены в австралийском штате Виктория, где Пелл служил в 1970-е годы. Имена потерпевших и суть обвинений не раскрываются.

Австралийская католическая церковь уже заявила, что Пелл категорически отвергает обвинения и планирует явиться в суд, чтобы дать показания. Заседание суда в Мельбурне назначено на 18 июля.

Ранее Пелла публично обвиняли в том, что он пытался договориться о взятке, чтобы скрыть домогательства со стороны Джеральда Ридсдейла — священника, которого с 1993 по 2013 годы неоднократно осудили за преступления сексуального характера против детей. В 2017 году Ридсдейл сознался еще в 20 преступлениях.

В 2016 году Пелл по видеосвязи из Рима дал показания перед специально созданной комиссией по сексуальным преступлениям против детей. Затем австралийские детективы допросили Пелла в Риме касательно преступлений в Балларате, где жил Ридсдейл.

Как отмечает ABC News, в иерархии Католической церкви Пелл стоит третьим после папы римского.