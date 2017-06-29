Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в Москве

Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в четверг, 29 июня, в одной из московских больниц после болезни.

Об этом сообщила подруга певца Александра Куцевол на своей странице в социальной сети Instagram.

«Сегодня в 7:05 не стало главного мужчины моей жизни, моего ангела, моего счастья.... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», — написала Куцевол.

Фото TASS

Информацию о кончине музыканта Куцевол подтвердила РИА «Новости». «Да, Олега не стало», — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщилось, что 47-летний Олег Яковлев находится в больнице в тяжелом состоянии. Музыкант был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Олег Яковлев выступал в группе «Иванушки International» с 1998 года. В 2013-м певец ушел из коллектива и начал сольную карьеру.

За два десятка лет Яковлев стал родным и в Беларуси. С 90-х группа активно гастролировала по большим и маленьким городам нашей страны, а ее участники, в том числе Яковлев, не отказывались общаться и фотографироваться с поклонниками.

Интервью с местными журналистами в конце 90-х. Барановичи