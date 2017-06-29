Невзоров: «Русский народ очень напоминает теленка, который лижет руки тому, кто снимает с него кожу»

Александр Невзоров в передаче «Особое мнение» на «Эхо Москвы» рассуждает о любви русского народа к Сталину.

Предлагаем отрывки этого интервью.

«Когда я был маленьким и когда мне было лет 17-18, мне приходилось бывать на всяких там мясокомбинатах, зверосовхозах. Вот я один раз удивился тому, что у работников забойного цеха на одном провинциальном мясокомбинате одна ручища была такая грязная, заскорузлая, в старой крови, в каком-то дерьме, а вторая была идеально чистой. Я спросил, почему. И выяснилось, что когда у них перебои с электричеством, и когда у них нет этой глушилки током, они с телят кожу снимают практически заживо, и один держит этого теленка, а второй уже надрезает кожу, и в этот момент теленок ему лижет руки.

И вот это мне все очень напоминает историю со Сталиным и с русским народом, и русский народ здесь очень напоминает этого теленка, который в этой ситуации лижет руки. Потому что Сталин, если отрешиться от всяких там черносотенных высокопарствований, ну просто ублюдок, убийца, совершенно примитивный тип, который убивал их миллионами, который насиловал их жен, который отдавал их жен своим опричникам. Но чем больше гноя, мрака и крови, тем сильнее любовь.

Если мы попытаемся это все объяснить с точки зрения здравого смысла или с точки зрения какой бы то ни было рациональности, мы ничего не сможем понять. Мы не сможем понять, откуда это возрастание обожания по мере того, как вскрываются новые и новые кошмарные подробности его правления. Понятно, что он там в войну расплатился сорока миллионами уже жизней за собственную бездарность и за бездарность своих генералов. Причем, расплатился сорока миллионами чужих жизней. Понятно, что ради укрепления своей власти он убил еще десятки миллионов, и, возможно, будущее преподнесет сюрпризы и обнажит тот факт, что миллионов было гораздо больше, чем предполагается. Но чем больше этих миллионов, тем сильнее любовь. Вот мы здесь видим вот этот парадокс, что по мере того, как он становится все более зловещей фигурой, почитание возрастает».