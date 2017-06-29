«Холодное танго»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в Москве
Невзоров: «Русский народ очень напоминает теленка, который лижет руки тому, кто снимает с него кожу»
У Мiнску танкі не прапусцілі пажарныя машыны з мігалкамі
Алексиевич потрясло «безумие» граждан России
Відэафакт. Гісторыя Асмалоўкі за адну хвіліну
«Следователь спросил: «Это ты так упал неудачно, или по тебе пробежался ОМОН?»
Павел Дуров предоставил данные для регистрации Telegram в России
Минску нужен новый «товар» для торга с Западом
«Вербовать меня даже не пытались». Новые освобожденные по делу «Белого легиона»
Власти КНДР вынесли смертный приговор экс-президенту Южной Кореи
Антон Орехъ: «А что касается влияния на внутреннюю политику, то есть у нас журналы с сиськами»
Глава антидопинговой комиссии: существовал банк с чистой мочой для российских футболистов
Паланга меняет ценники: пообедать можно за 1 евро
Почему минское «Динамо» напоминает руины новогрудского замка
Ливни, грозы, до +36°С
Нацбанк снижает ставку рефинансирования еще на процент
Беларускі мэдык — бацька 4 дзяцей — загінуў у вайне на Данбасе
Почему подскочил курс евро и что будет дальше?
Евро резко обогнул белорусский рубль
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Заявление Лукашенко, от которого становится страшно
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам
«Белорусы очень обижены на Лукашенко»
Как российский военный попал в плен на востоке Украины
Почему в интересах Минобороны извиниться до суда
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«В Беларуси создается один из самых привлекательных в мире оффшоров»
Борисовский фермер: «Очень устал бороться с самоуправством, но я не сдамся»
«Лучше не светиться». Три истории белорусов, которые работают нелегально
14 адказаў на галоўныя пытанні пра службу ў войску
Почему Slow Sex приобретает серьезный мировой масштаб
Как водители и не только в Минске власти проклинали: «Транжиры!»
Как Су-30 победили пенсионный фонд
Эксперт из Академии Наук раскритиковал проект Мясниковича
«Мы были рядом с вами». Правду ли сказал Лукашенко про вьетнамскую войну?
Латынина: «Полный Пелевин. Это всё, что вы хотели знать о нашей разведке, но боялись спросить»
Очередной суицид на рабочем месте: «Даже в 90-х такого не было»
Как Беларусь превратилась в страну победивших точек над «і»
«В объяснительных прогульщиков все стандартно: «Уехал в Россию на заработки» за подписью жены»
Получите! Еще «1,4 миллиарда долларов в спину белорусским налогоплательщикам»
Мать убитой в Москве белоруски – 20-летнему «чистильщику»: «Урод ты! За что дочку мою убил?»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Обнаженные супермодели в одном календаре
Что общего у фэста под Лунинцем и скачек в Аскоте
Як у Мінску прэзентавалі піва ў гонар 100-годдзя БНР
Живая цепь длиной 90 км в знак протеста против АЭС
В Могилеве статую Маленького Принца сломали в первый же день
Под Минском выставляется на продажу тысяча квартир с видом на море
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Кино
29.06.2017
Алексей Володин, Газета.Ру
«Холодное танго»

Советский режим показан в этом фильме ничуть не менее чудовищным, чем нацистский.

1940 год, в Литву вошли советские войска. Еврейскому мальчику Максу (Риналь Мухаметов) нравится литовская девочка Лайма, однажды увиденная им на побережье. В следующий раз они пересекутся при более чем странных обстоятельствах. Выпрыгнув из грузовика, который везет еврейских детей на верную гибель к врачам-нацистам, он проберется в свой дом, где встретит поселившуюся там литовскую семью — и это будет ее семья. Сердобольные литовцы будут укрывать мальчика.

Война закончится, Советская армия вернется уже надолго, отец Лаймы уйдет к лесным братьям, а Макс пойдет служить в НКВД.

И будет до конца жизни метаться между службой, давшей шанс отомстить литовцам-коллаборационистам за погубленную сестру и расстрелянную мать, и помощью Лайме (Юлия Пересильд) и ее близким, за которую в итоге заплатит с лихвой.

Основой для сценария картины послужила книга «Продай свою мать» советского и израильского писателя Эфраима Севелы. Чухрай взялся за картину через пятнадцать лет после того, как сделал на ту же тему документальную картину «Дети из бездны» для цикла «Прерванное молчание», спродюсированного Стивеном Спилбергом. На «Кинотавре», который «Холодное танго» открывало, фильм объединили в ретротрилогию, куда, по мнению критиков, ранее вошли «Вор» и «Водитель для Веры». И действительно, нынешнюю историю любви двух разных людей на фоне великих и кровавых событий режиссер Павел Чухрай снял широкими штрихами, знакомыми зрителю как раз по этим двум картинам.

В фильме много дымов, взрывов, страстей, людей, падающих от пуль во время расстрелов.

Только вместо, скажем, жарких крымских пейзажей «Водителя...» здесь — холодная готика Прибалтики. Которая, быть может, сработает еще сильнее, чем антураж первых двух из упомянутых фильмов, с ходу ставших отечественными блокбастерами.

И вот почему. К фирменному чухраевскому стилю и манере общаться со зрителем, обращаясь напрямую к его сердцу минуя голову, в этой картине добавляется еще и совершенно удивительная драматургия.

В ней история входит в судьбу двух людей, как мародер в покинутый дом, и становится фактом их личной в широком смысле слова интимной жизни.

«Прожить всю жизнь с чистой совестью — это редкий дар, мало кому удается», — сказал режиссер в интервью «Газете.Ru», и именно в этом ключ и основа успеха фильма. Здесь — в отличие от самых разных фильмов про войну, от «Звезды» Николая Лебедева до «Бесславных ублюдков» Тарантино — нет правых и виноватых, положительных и отрицательных героев.

Макс остается жив благодаря прыжку из грузовика — но не делает ничего для спасения своей сестры, которую умертвят в тот же день (хотя мать только что дала ему урок твердости, пытаясь выкупить детей у коллаборациониста — «обоих или никого»). Затем он предаст и Лайму. Укрывавший его отец девушки Венцас при нацистах, тем не менее, окажется скупщиком конфискованных у евреев ценностей. Начальник Макса в НКВД, его ангел-хранитель по фамилии Таратута (великолепный Сергей Гармаш), будет приставать к Лайме прямо на свадьбе. А допрашивать Макса станет его бывший напарник.

Трусы, предатели, мародеры, шпики и доносчики: с чистой совестью здесь не удается прожить никому.

Всех гнет и расчеловечивает война, создающая таким образом из маленьких и неплохих людей объемных и сложных героев, маленьких людей, пропитанных жизненным опытом в невыносимо высоких концентрациях.

К экранной паре добавляется еще один главный герой — это сама Литва. Чухрай вряд ли мог снять подобное о некоей «условной Прибалтике»; нет, героем становится именно эта страна, население которой не служило массово в СС (как у соседей), но в деле уничтожения евреев порой усердно помогало солдатам вермахта. А после возвращения Красной армии и до распада СССР фактически оказавшееся снова в оккупации — теперь уже советской. В третьей части ретротрилогии Чухрай сильно рискует, выходя после беспроигрышных «Вора» и «Водителя для Веры» с рассказом о том, о чем в российском обществе, несмотря на все усилия отечественных диссидентов, до сих пор нет консенсуса.

А именно — о граничащих с геноцидом репрессиях, при Сталине затронувших прибалтийскую страну: литовцев в сибирскую ссылку отправляли в ничуть не менее скотских условиях, чем нацисты — евреев в концлагеря; даже примерные цифры сосланных прибалтов и уничтоженных евреев оказались сопоставимы (200 тыс. убитых евреев в Литве и 260 тыс. сосланных литовцев).

И тот факт, что советский режим показан в этом фильме ничуть не менее чудовищным, чем нацистский, мог вызвать среди оплакивающей СССР части российского населения скандал ничуть не меньший, чем «Матильда» вызвала в среде верующих.

Но от бывших членов не так давно расформированной комиссии по борьбе с фальсификацией истории Чухрая уберегли его профессионализм и мудрость взгляда. Обличать режимы в его задачу, кажется, не входило: история (так и непобежденной, несмотря на трагический конец) любви двух совершенно разных людей на фоне войны и ее последствий с этим справляется куда более эффектно.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам
Разгадка смерці Янкі Купалы?
10 районов Беларуси, которые не дотянулись до слов Матюшевского
Смотрите, какой злободневный логотип для Минска придумал дизайнер
Как российский военный попал в плен на востоке Украины
«Белорусы очень обижены на Лукашенко»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY