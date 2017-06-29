Призрак новой нефтяной войны: белорусов ждет очередное подорожание бензина и дизтоплива?

Россия уменьшит поставки нефти в Беларусь на 2,5 миллиона тонн.

Фото: Нефтегаз

В третьем квартале текущего года наша страна получит 4,5 миллиона тонн российской нефти. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Ранее предполагалось, что за указанный период Беларусь получит 7 миллионов тонн российской нефти.

Почему Кремль урезал поставки «черного золота»?

Желиба: Возможно, Россия в качестве наказания ограничивает поставки нефти

— Опять какие-то «терки» между Беларусью и Россией, — предполагает экономист Борис Желиба. — Отношения между нашими странами по топливно-энергетическим вопросам всегда были неровные. Может, они опять в чем-то не сошлись, и Россия в качестве наказании огранивает поставки нефти.

По словам доктора экономических наук, никаких резких колебаний на нефтяном мировом рынке сейчас нет.

— Цена на нефть, правда, стала ниже, она не превышает 50 долларов за баррель по лучшим маркам, но это не обвал. Добыча в России и в других странах тоже более менее стабильна, — отмечает профессор.

Эксперт напоминает, что Москва обещала поставить Минску 18 миллионов тонн нефти на переработку и еще 6 миллионов тонн разрешила реэкспортировать.

Продолжение статьи читайте здесь.