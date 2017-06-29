Молодой папа делает уморительные фото с дочкой

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в Москве
Невзоров: «Русский народ очень напоминает теленка, который лижет руки тому, кто снимает с него кожу»
У Мiнску танкі не прапусцілі пажарныя машыны з мігалкамі
Алексиевич потрясло «безумие» граждан России
Відэафакт. Гісторыя Асмалоўкі за адну хвіліну
«Следователь спросил: «Это ты так упал неудачно, или по тебе пробежался ОМОН?»
Павел Дуров предоставил данные для регистрации Telegram в России
Минску нужен новый «товар» для торга с Западом
«Вербовать меня даже не пытались». Новые освобожденные по делу «Белого легиона»
Власти КНДР вынесли смертный приговор экс-президенту Южной Кореи
Антон Орехъ: «А что касается влияния на внутреннюю политику, то есть у нас журналы с сиськами»
Глава антидопинговой комиссии: существовал банк с чистой мочой для российских футболистов
Паланга меняет ценники: пообедать можно за 1 евро
Почему минское «Динамо» напоминает руины новогрудского замка
Ливни, грозы, до +36°С
Нацбанк снижает ставку рефинансирования еще на процент
Беларускі мэдык — бацька 4 дзяцей — загінуў у вайне на Данбасе
Почему подскочил курс евро и что будет дальше?
Евро резко обогнул белорусский рубль
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Заявление Лукашенко, от которого становится страшно
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам
«Белорусы очень обижены на Лукашенко»
Как российский военный попал в плен на востоке Украины
Почему в интересах Минобороны извиниться до суда
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«В Беларуси создается один из самых привлекательных в мире оффшоров»
Борисовский фермер: «Очень устал бороться с самоуправством, но я не сдамся»
«Лучше не светиться». Три истории белорусов, которые работают нелегально
14 адказаў на галоўныя пытанні пра службу ў войску
Почему Slow Sex приобретает серьезный мировой масштаб
Как водители и не только в Минске власти проклинали: «Транжиры!»
Как Су-30 победили пенсионный фонд
Эксперт из Академии Наук раскритиковал проект Мясниковича
«Мы были рядом с вами». Правду ли сказал Лукашенко про вьетнамскую войну?
Латынина: «Полный Пелевин. Это всё, что вы хотели знать о нашей разведке, но боялись спросить»
Очередной суицид на рабочем месте: «Даже в 90-х такого не было»
Как Беларусь превратилась в страну победивших точек над «і»
«В объяснительных прогульщиков все стандартно: «Уехал в Россию на заработки» за подписью жены»
Получите! Еще «1,4 миллиарда долларов в спину белорусским налогоплательщикам»
Мать убитой в Москве белоруски – 20-летнему «чистильщику»: «Урод ты! За что дочку мою убил?»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Обнаженные супермодели в одном календаре
Что общего у фэста под Лунинцем и скачек в Аскоте
Як у Мінску прэзентавалі піва ў гонар 100-годдзя БНР
Живая цепь длиной 90 км в знак протеста против АЭС
В Могилеве статую Маленького Принца сломали в первый же день
Под Минском выставляется на продажу тысяча квартир с видом на море
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
29.06.2017
Молодой папа делает уморительные фото с дочкой

36-летний Шолом Бер Соломон из Калифорнии владеет магазином винтажной мебели, а на досуге любит наряжаться в различные костюмы и делать весёлые постановочные фотографии. Героиней снимков он сделал свою дочь Зои.

В роли фотографа выступает мама девочки Карли.

«Безусловно, именно Зои делает наши снимки такими очаровательными и смешными. Без неё я просто толстый бородатый парень, который любит делать глупые фотографии», — рассказал молодой отец Daily Mail.

Парень и его собака, чрезвычайно похожие друг на друга

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:13)
Главное
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам
Разгадка смерці Янкі Купалы?
10 районов Беларуси, которые не дотянулись до слов Матюшевского
Смотрите, какой злободневный логотип для Минска придумал дизайнер
Как российский военный попал в плен на востоке Украины
«Белорусы очень обижены на Лукашенко»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY