Молодой папа делает уморительные фото с дочкой

36-летний Шолом Бер Соломон из Калифорнии владеет магазином винтажной мебели, а на досуге любит наряжаться в различные костюмы и делать весёлые постановочные фотографии. Героиней снимков он сделал свою дочь Зои.

В роли фотографа выступает мама девочки Карли.

«Безусловно, именно Зои делает наши снимки такими очаровательными и смешными. Без неё я просто толстый бородатый парень, который любит делать глупые фотографии», — рассказал молодой отец Daily Mail.

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