Алексиевич потрясло «безумие» граждан России

Лауреат Нобелевской премии по литературе недавно побывала в РФ, где не была уже два года.

Она отметила, что «услышала другое дыхание общества, другие слова, другие суеверия», сообщает Deutsche Welle

— Меня потрясло, как безумие может захватывать огромное количество людей. Казалось бы, образованных людей. Я потом много прочитала воспоминаний художников о 30-х годах в Германии и о том, как безумие иногда охватывает человеческие массы, — рассказала Светлана Алексиевич.

Также накануне известная белоруска в интервью «Новой газете» поведала о разнице между интервью и перебранкой, о пранкерах и отказе от орденов, а также о том, как глубоко сидит в наших людях готовность к травле.