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Общество
28.06.2017
Наша Ніва
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Відэафакт. Гісторыя Асмалоўкі за адну хвіліну
Тэма Асмалоўкі ўспыхнула ў прэсе ды абмяркоўваецца сярод грамадскасці. «Наша Ніва» сабрала архіўныя фотаздымкі ды відэакадры, скампанаваўшы ў кароткім відэа.
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