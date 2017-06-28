Павел Дуров предоставил данные для регистрации Telegram в России

Очередной взрыв автомобиля в Украине. В Луганской области задержали кадрового российского военного? «Петя» напал на Польшу? Эти и другие темы в свежем выпуске программы «Настоящее время».

Свежие выпуски «Настоящего времени» — каждый день на страницах «Салiдарнасцi», информационного партнера международного тележурнала в Беларуси, а также в разделе «Видеозаписи» в нашей официальной группе в соцсети «Вконтакте».

Смотрите также:

Взорванный в Киеве силовик на Донбассе захватывал в плен российских ГРУшников