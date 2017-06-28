Минску нужен новый «товар» для торга с Западом

«Торговля» безопасностью подходит к концу. Что может стать равноценной заменой?

В течение последних трех лет официальный Минск достаточно успешно использовал фактор неучастия в агрессивных действиях Москвы для политического торга с Западом. Однако ситуация меняется.

«ЕС, США и Украина хотят от белорусских властей не только слов, но и конкретных шагов», — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе».

Как полагают эксперты, резкие высказывания посла Украины в Беларуси относительно белорусско-российских учений «Запад-2017» и белорусско-российско-сербских учений «Славянское братство» представляют не только позицию Киева, но и ожидания стран ЕС и США.

До белорусских властей доведена позиция европейских стран о нежелательности участия в параде 3 июля представителей российских подразделений, участвовавших в агрессии против Украины или дислоцированных на оккупированных территориях. НАТО (и Украина) ожидают полной прозрачности учений «Запад-2017».

«Негативное решение однозначно повлечет политические последствия», — считают эксперты и в то же время отмечают, что пойдя навстречу Западу, Минск рискует спровоцировать жесткую реакцию Москвы, отношения с которой за последние три года значительно осложнились.

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