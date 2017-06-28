Митрополит Кондрусевич на велосипеде сопроводил паломников в Будслав. Фотофакт

28 июня Митрополит Тадеуш Кондрусевич служил святую мессу в Красном костеле, которой началось традиционное велосипедное паломничество в Будслав.

В этом году в нем принимает участие 35 велосипедистов, сообщает сайт catholic.by.

После святой мессы глава Католической церкви проехал от Красного костела до парка Победы.

В пятницу-субботу, 30 июня и 1 июля, ежегодный католический фест в Будславе соберет тысячи верующих, которые прибудут в городок, чтобы помолиться у древней чудотворной иконы Матери Божией Будславской.