Антон Орехъ: «А что касается влияния на внутреннюю политику, то есть у нас журналы с сиськами»

В России могут возродить советскую практику блокировки иностранных СМИ, вещающих на Россию.

Этот вопрос обсуждают в Совете Федерации. По словам главы Комиссии по защите госсуверенитета Андрея Климова, нужно законодательно обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования и отчитываться о своей деятельности.

О том, чем это грозит и почему, чтобы оказывать влияние на внутреннюю политику, не обязательно даже пользоваться русским языком, на «Эхо Москвы» рассуждает Антон Орехъ.

«Эти сенаторы похожи на злых родителей. А у злых родителей на все случаи жизни есть только одно слово – «нельзя». Туда не ходи – нельзя, с этим не дружи – нельзя, холодное не пей, горячее не ешь, не влезай – убьет, чтоб был дома не позже девяти! Злые и глупые родители уверены, что нет лучшего метода воспитания, выработки дисциплины и послушания, кроме запретов. Если все запретить, то ребенок ничего не сделает, а если он ничего не сделает, то ничего плохого с ним и не случится. И он будет до собственной пенсии смотреть родителям в рот, выполнять все их распоряжения и следовать только их советам.

Вот наши власти обращаются с нами, как с детьми. Хотят оградить нас от неприятностей, а источник неприятностей у них один – Запад. Там царят коварные нравы и тенденции, там ни у кого нету иных забот, кроме как нагадить России. Потому что мы самые умные, самые красивые, самые духовные, к нам везут мощи всех святых, а русский язык – самый языковый на земле. Именно поэтому мы введем специальный контроль за его использованием. Мы же хотим, чтобы наша культура продвигалась по миру? Центры культурные открываем, часовни возводим. Вот в рамках этого культурного просвещения мы и запретим всем писать и говорить по-русски без нашего разрешения. А то вдруг они станут вслух говорить «лОжат, звОнят и килОметр». Эти сенаторы как родились в Советском Союзе, так и продолжают в нем жить до сих пор. Они употребляют термин «вещать на территорию РФ», потому что помнят, как вещали на советскую территорию радио «Свобода» или «Голос Америки», и как «вражеские голоса» глушили «глушилками». Потому что и советские начальники считали граждан детьми или дураками.

Но сейчас нет такого понятия «вещать на территорию». Для того, чтобы оказывать влияние на внутреннюю политику, не обязательно даже пользоваться русским языком. Вот CNN говорит по-английски, на нашу территорию ничего не вещает, но ты включаешь компьютер, заходишь на их сайт и если неплохо учился в школе, то все прекрасно понимаешь. А что касается влияния на внутреннюю политику, то есть у нас глянцевые журналы про жизнь корифеев поп-музыки, есть у нас журналы с сиськами. У них нет иностранного финансирования, они не пишут ни про Навального, ни про Путина, но, так сказать, читая эти СМИ, люди дуреют на глазах и эта дурь самым пагубным образом сказывается на нашей внутренней жизни. А вообще, причин для запрета чего бы то ни было две: либо вы боитесь, что люди узнают правду, которую вы от них скрываете, либо вы считаете людей дебилами, которых из-за границы может обмануть кто угодно. Но ведь наши власти никогда не врут и ничего не скрывают! Значит, мы дебилы-простофили».