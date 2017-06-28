Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Павел Дуров предоставил данные для регистрации Telegram в России
Минску нужен новый «товар» для торга с Западом
«Вербовать меня даже не пытались». Новые освобожденные по делу «Белого легиона»
Власти КНДР вынесли смертный приговор экс-президенту Южной Кореи
Антон Орехъ: «А что касается влияния на внутреннюю политику, то есть у нас журналы с сиськами»
Глава антидопинговой комиссии: существовал банк с чистой мочой для российских футболистов
Паланга меняет ценники: пообедать можно за 1 евро
Почему минское «Динамо» напоминает руины новогрудского замка
Ливни, грозы, до +36°С
Нацбанк снижает ставку рефинансирования еще на процент
Беларускі мэдык — бацька 4 дзяцей — загінуў у вайне на Данбасе
Почему подскочил курс евро и что будет дальше?
Евро резко обогнул белорусский рубль
Госдеп США: в Беларуси принуждают к труду и не наказывают за торговлю людьми
Как бизнесмен-белорус охотится за кадрами по всему миру
Апрельское сальдо поставило антирекорд
Смотрите, какой злободневный логотип для Минска придумал дизайнер
Жыхар Фаніпаля: «Супрацоўнік міліцыі наступіў нагой на твар і сказаў, што яму за гэта нічога не будзе»
Суд не задаволіў пазоў экс-міліцыянта Вусіка да міністра Шуневіча
Народный фотофакт. Найди бчб и красно-зеленый флаги на гей-прайде в Нью-Йорке
Віцебскі джазмен патлумачыў, навошта кінуўся пад танкі ў Мінску
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Заявление Лукашенко, от которого становится страшно
Удар откуда не ждали: в мае уволили рекордное за год число белорусов
Почему россияне отказываются от отдыха в Крыму?
Ганапольский: «Удивляет сама Алексиевич»
В Украине посмеялись над реакцией белорусских властей на инцидент с танком
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как водители и не только в Минске власти проклинали: «Транжиры!»
Как Су-30 победили пенсионный фонд
Эксперт из Академии Наук раскритиковал проект Мясниковича
«Мы были рядом с вами». Правду ли сказал Лукашенко про вьетнамскую войну?
Новая опора Лукашенко на африканском континенте. Египту должно быть обидно
Фраза дня: «Реальная зарплата растет третий месяц»
Латынина: «Полный Пелевин. Это всё, что вы хотели знать о нашей разведке, но боялись спросить»
Очередной суицид на рабочем месте: «Даже в 90-х такого не было»
Как Беларусь превратилась в страну победивших точек над «і»
«В объяснительных прогульщиков все стандартно: «Уехал в Россию на заработки» за подписью жены»
Получите! Еще «1,4 миллиарда долларов в спину белорусским налогоплательщикам»
Мать убитой в Москве белоруски – 20-летнему «чистильщику»: «Урод ты! За что дочку мою убил?»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Обнаженные супермодели в одном календаре
Что общего у фэста под Лунинцем и скачек в Аскоте
Як у Мінску прэзентавалі піва ў гонар 100-годдзя БНР
Живая цепь длиной 90 км в знак протеста против АЭС
В Могилеве статую Маленького Принца сломали в первый же день
Под Минском выставляется на продажу тысяча квартир с видом на море
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
28.06.2017
Антон Орехъ: «А что касается влияния на внутреннюю политику, то есть у нас журналы с сиськами»

В России могут возродить советскую практику блокировки иностранных СМИ, вещающих на Россию.

Этот вопрос обсуждают в Совете Федерации. По словам главы Комиссии по защите госсуверенитета Андрея Климова, нужно законодательно обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования и отчитываться о своей деятельности.

О том, чем это грозит и почему, чтобы оказывать влияние на внутреннюю политику, не обязательно даже пользоваться русским языком, на «Эхо Москвы» рассуждает Антон Орехъ.

«Эти сенаторы похожи на злых родителей. А у злых родителей на все случаи жизни есть только одно слово – «нельзя». Туда не ходи – нельзя, с этим не дружи – нельзя, холодное не пей, горячее не ешь, не влезай – убьет, чтоб был дома не позже девяти! Злые и глупые родители уверены, что нет лучшего метода воспитания, выработки дисциплины и послушания, кроме запретов. Если все запретить, то ребенок ничего не сделает, а если он ничего не сделает, то ничего плохого с ним и не случится. И он будет до собственной пенсии смотреть родителям в рот, выполнять все их распоряжения и следовать только их советам.

Вот наши власти обращаются с нами, как с детьми. Хотят оградить нас от неприятностей, а источник неприятностей у них один – Запад. Там царят коварные нравы и тенденции, там ни у кого нету иных забот, кроме как нагадить России. Потому что мы самые умные, самые красивые, самые духовные, к нам везут мощи всех святых, а русский язык – самый языковый на земле. Именно поэтому мы введем специальный контроль за его использованием. Мы же хотим, чтобы наша культура продвигалась по миру? Центры культурные открываем, часовни возводим. Вот в рамках этого культурного просвещения мы и запретим всем писать и говорить по-русски без нашего разрешения. А то вдруг они станут вслух говорить «лОжат, звОнят и килОметр». Эти сенаторы как родились в Советском Союзе, так и продолжают в нем жить до сих пор. Они употребляют термин «вещать на территорию РФ», потому что помнят, как вещали на советскую территорию радио «Свобода» или «Голос Америки», и как «вражеские голоса» глушили «глушилками». Потому что и советские начальники считали граждан детьми или дураками.

Но сейчас нет такого понятия «вещать на территорию». Для того, чтобы оказывать влияние на внутреннюю политику, не обязательно даже пользоваться русским языком. Вот CNN говорит по-английски, на нашу территорию ничего не вещает, но ты включаешь компьютер, заходишь на их сайт и если неплохо учился в школе, то все прекрасно понимаешь. А что касается влияния на внутреннюю политику, то есть у нас глянцевые журналы про жизнь корифеев поп-музыки, есть у нас журналы с сиськами. У них нет иностранного финансирования, они не пишут ни про Навального, ни про Путина, но, так сказать, читая эти СМИ, люди дуреют на глазах и эта дурь самым пагубным образом сказывается на нашей внутренней жизни. А вообще, причин для запрета чего бы то ни было две: либо вы боитесь, что люди узнают правду, которую вы от них скрываете, либо вы считаете людей дебилами, которых из-за границы может обмануть кто угодно. Но ведь наши власти никогда не врут и ничего не скрывают! Значит, мы дебилы-простофили».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:5)
Главное
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам
Разгадка смерці Янкі Купалы?
10 районов Беларуси, которые не дотянулись до слов Матюшевского
Смотрите, какой злободневный логотип для Минска придумал дизайнер
Как российский военный попал в плен на востоке Украины
«Белорусы очень обижены на Лукашенко»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY