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Комментарии
28.06.2017
Марина Светлова
«Что-то упало на головы начальства в Минобразовании»

Инициатива властей распределить в обязательном порядке всех выпускников вызвала неоднозначную реакцию.

Напомним, на днях белорусские вузы получили поручение правительства о том, что все выпускники должны быть трудоустроены. Теперь университетам и институтам надо «дополнительно проработать» вопрос и «обеспечить стопроцентное распределение».

Такая «забота» государства не прошла незамеченной. Вот только особого энтузиазма она не вызвала.  

«Минобр превратил университеты в конторы по выполнению идеологических приказов»

Вот что по этому поводу пишет экономист Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбук:

«В Беларуси есть три социальные беды. Нет, это не бедность, пьянство и наркомания. Это министерство образования, министерство здравоохранения и министерство труда и социальной защиты. Каждое их них наносит гораздо больший вред стране, чем все ядовитые грибы и ягоды страны вместе взятые.

Опять отличилось Министерство образования. Этот государственный орган с особой жестокостью и цинизмом более 20 лет издевается над миллионами учеников и студентов, почти 120 тысячами учителей средней школы и почти 22 тысячами преподавателей вузов. Престиж университета сменился пренебрежением фабриками для штамповки дипломов. Престиж учителя школы покрыт прахом имитации достойной зарплаты. Университеты и институты, в том числе государственные, за редким исключением стали коммерческими конторами по выполнению планов по денежной выручке, где оценки, зачёты, дипломы и даже научные работы – это не результат достижений студентов и аспирантов, а оценка самых разнообразных факторов, в том числе материальных и номенклатурных.

Главная вина за столь плачевное состояние системы образования несёт министерство образования. Оно понятие не имеет, зачем нужно современное образование, как рынок образования связан с рынком труда, чему и как учат в лучших вузах мира. Минобр превратил университеты в конторы по выполнению идеологических приказов, где ни студенты, ни преподаватели не имеют права пикнуть без разрешения начальства. Университеты в руках чиновников от образования стали похожи на проходные советских заводов, которые ничем не напоминают храмы науки и знаний.

И вот Министерство образования ещё раз показало пренебрежение законом, студентами и здравым смыслом. Оно приказало вузам «обеспечить стопроцентное распределение». В апреле было распределение. Студентам предоставили право свободного трудоустройства. Были подписаны бумаги. И вот в июне что-то упало на головы начальства в Минобре – и они начали требовать справки от работодателей, не скрывая, что они, чиновники и начальники, будут решать, какие работодатели правильные и хорошие (разумеется, госорганизации с зарплатой для молодых специалистов в $ 100 - 150 в эквиваленте), а какие вторичные (частный бизнес).

Искать логику, здравый смысл или научность в действиях нового начальства министерства образования тщетно. Профессионалы в министерстве, университетах и школах (их становится всё меньше) просто пожимают плечами. Они философски относятся к тому, что идеологи делают с системой образования, стараются оградить своих учителей от номенклатурной глупости. Далеко не всегда получается. С их точки зрения, проще написать требуемую бумажку, чем доказывать её полную ненужность. Но есть и такие, которые за бумажками не видят людей. Они – самая большая опасность белорусской системы образования. И главный источник находится не в школьных и университетских кабинетах, а в Минобре, которое в Беларуси продолжает вести себя, как в советской порочной монополии, но без научной принципиальности, а с коммерческим блеском в глазах».

«Стране не хватает рабов»

Из комментариев на дискуссионной площадке takls.by:

«И после этого выпускникам еще впаривают, что чем на этом «клочке» земли им нигде не будет лучше?»

«Все идет к тому, что независимо от специальности все студенты поедут в колхозы быкам хвосты крутить».

«Введение крепостного права на подходе».

«С такими темпами процветания, рабочие места надо забивать с первого класса».

«Будет два года стажа в помойке с з/п около 260 рублей в большинстве случаев... Ребенок ждет не дождется окончания «заботы государства» — еще год остался. А так да — язык и второй диплом в процессе, потом бегом из РБ».

«Стране не хватает рабов».

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