Лунинецкие хозяйки пошагово учат готовить французское лакомство «Фрезье»

Торт «Фрезье» является шедевром французской кухни. У него и эффектный вид, и бесподобный вкус!

Фрезье в переводе означает клубника. Наш край богат на это красное золото, а состав ингредиентов весьма привычен. Процесс приготовления этого десерта не сложен, хотя и потребует времени. И всё же торт «Фрезье» стоит приготовить!

Для бисквитных коржей:

- 4 яйца,

- 100 грамм муки,

- 125 грамм сахара.

Для крема «Муслин»:

- 500 мл молока,

- 100 грамм сахара,

- 20 грамм муки,

- 20 грамм кукурузного крахмала,

- 5 яичных желтков,

- 8 грамм желатина,

- пакетик ванилина,

- 350 грамм сливочного масла.

Для пропитки:

- сахар и вода в соотношении 1:1.

Для итальянской меренги:

- 2 куриных белка,

- щепотка соли,

- 120 грамма сахара,

- 40 грамм воды.

Процесс приготовления

Приготовим коржи. Яйца смешиваем с сахаром и ставим на водяную баню. Непрерывно помешиваем венчиком, чтобы растворился сахар. Если есть термометр, то мешать на водяной бане нужно до 50-52 градусов. Если его нет, то до тех пор, пока сахар полностью не растворится.

Снимаем яичную массу с огня и взбиваем её блендером на средней скорости 5-7 минут. Когда масса увеличится в 2-3 раза и посветлеет, добавляем просеянную муку. Аккуратно лопаткой перемешиваем массу снизу вверх.

Переливаем тесто для коржей в разъёмную форму. Края и дно лучше застелить пергамином, так удобнее будет извлекать готовый корж. Выпекаем в заранее разогретой духовке 25-30 минут при 180 градусах. Достаём готовый корж из формы, когда он хорошенько остынет.

Крем готовится в два этапа. Сначала делаем заварную основу. Сахар, муку, крахмал и ванилин соединяем и перемешиваем. Добавляем их к слегка взбитым желткам. Перемешиваем.

Молоко ставим на огонь и подогреваем, не доводя до кипения. Половину нагретого молока в 2-3 этапа добавляем к яичной массе, хорошо перемешиваем. Затем молочно-яичную смесь переливаем к оставшемуся молоку и, интенсивно помешивая, доводим заварную основу до загустения на среднем огне.

Готовую заварную основу перекладываем в тарелку и накрываем пищевой плёнкой и оставляем остывать при комнатной температуре.

В желатин добавляем воду (50 мл) и оставляем на час.

В остывшую заварную основу добавляем подготовленный желатин и миксером вмешиваем его. Далее постепенно водим размягчённое сливочное масло комнатной температуры, перемешивая миксером.

Готовый крем перекладываем в кондитерский мешок.

Бисквит разрезаем вдоль на два коржа, каждый из которых хорошо пропитываем приготовленной пропиткой. В пропитку (по желанию) можно добавить 30 г рома или ликёра (когда сироп из воды и сахара закипит). Коржи лучше всего разрезать, когда уже остывший бисквит постоит ещё несколько часов.

Помытую и обсушенную клубнику разрезаем вдоль. Несколько красивых клубничек оставляем на украшение, а также немного целых клубничек оставляем для начинки.

Можно уменьшить диаметр коржей, чтобы готовый торт выглядел ещё более воздушным. Берём сервировочное блюдо. Ставим в центре кольцо от разъёмной формы. Если есть бордюрная лента , используем её. Если нет, можно обернуть форму пищевой плёнкой. Укладываем бисквитный корж и по краям проходим кондитерским мешком с кремом. Выкладываем половинки клубничек по краю бортиков формы.

Кремом проходим между зазорами у клубничек, чтобы они не падали. Часть крема выливаем в центр.

Цельной клубничкой заполняем форму. Закрываем клубнику кремом, разравниваем.

Сверху кладём второй корж, по краю также проходим кремом, чтобы заполнить все пустоты. Если осталось немного крема, промазываем им верхний корж. Отправляем в холодильник на 8 часов.

Теперь готовим итальянскую меренгу. Воду с сахаром ставим на огонь и доводим до кипения, провариваем до температуры 118 градусов. Если нет кондитерского термометра, проверяем готовность сиропа таким способом. В тарелку с холодной водой капаем немного сиропа, если можем из него скатать мягкий шарик, значит он готов.

Когда сироп только закипит, берём два охлаждённых яичных белка и взбиваем в пышную массу со щепоткой соли. Медленной струйкой вводим меренгу, продолжая взбивать.

Покрываем ровным слоем верхний корж торта меренгой. Аккуратно поднимаем пищевую плёнку по краю бортика формы. Разъединяем кольцо формы и снимаем его. Теперь аккуратно снимаем пищевую плёнку по краю торта.

Украшаем верх по своему вкусу. Можно посыпать натёртым на крупной тёрке шоколадом и сверху уложить несколько красивых клубничек. Клубнички можно надрезать и надавить немного, чтобы она раскрылась как веер.

Наш торт «Фрезье» готов! Приятного аппетита!