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Экономика
28.06.2017
«Нам предлагают настоящий электронный концлагерь»

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов прокомментировал предложение министерства по налогам и сборам обязать банки отчитываться перед налоговой о движении средств по счетам всех юрлиц независимо от объема операций (сейчас это делается в случае, если сумма операций за месяц превысила 5000 базовых величин –115 тысяч рублей).

«Мы принимали участие в подготовке проекта декрета об упразднении излишних требований к бизнесу и предлагали внести норму о соразмерности госрегулирования здравой необходимости. Наше предложение не приняли, заявив, что любое государственное регулирование и так основывается на принципах оптимальности. Сейчас же нам предлагают самый настоящий электронный концлагерь», — отметил Виктор Маргелов в беседе с еженедельником «Белорусы и рынок».

По его мнению, благодаря использованию электронных счетов-фактур был установлен жесткий контроль за движением товаров вплоть до того, «на каком предприятии какая булочка произведена». При этом появление в торговых организациях нового поколения регистраторов, способных вести количественный учет, даст налоговой возможность контролировать, в каком магазине и в какой кассе эта булочка была реализована. Не за горами тот день, когда можно будет применить такую технологию, как единый чип на банковской карточке, позволяющей отследить, кто же булочку купил.

«Налоговая требует, чтобы банки сдавали ей всю информацию о платежах, что вместе со сбором прочих данных превращается в систему тотального слежения. Это вопрос времени. Год-два — и контролеры будут не только знать, кто произвел и продал, но и кто купил и когда съел эту булочку», — полагает Виктор Маргелов.

В РКП уверены, что подобные перспективы противоречат принципам оптимального госрегулирования, поскольку, во-первых, весьма затратны, а во-вторых, создают возможности для злоупотреблений, связанных с использованием информации. Сопредседатель конфедерации пояснил:

«Данные о платежах компаний, количестве и составе их продаж имеют значительную ценность. У работников налоговых органов появится сильный соблазн нелегально продавать сведения. Серьезной ответственности за разглашение подобной информации в нашем законодательстве нет. Промышляющего таким бизнесом налоговика в лучшем случае выгонят с работы. За то время, пока его будут вычислять, он может погубить не один десяток предприятий».

Маргелов: «Даже свинину стали меньше есть – все перешли на цыплят и кости»

 
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