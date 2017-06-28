Превратности союзной любви: Вместо 7 миллионов тонн нефти Россия поставит в Беларусь 4,5

Как и предполагали эксперты, ставившие под сомнения апрельские договоренности.

— Мы договорились по вопросам поставки нефти на территорию Беларуси в прежних объемах — 24 миллиона. То, что мы сегодня платим приличную цену за газ, это факт. Мы нашли развязки по этому вопросу, Россия компенсирует нам вот это расхождение в нынешней цене и реальной цене за счет нефти, за счет реэкспорта нефти, — заявлял в интервью телерадиокомпании «Мир» Александр Лукашенко после визита белорусской делегации в Санкт-Петербург.

А днем позже на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки глава государства снова заговорил о компромиссе: стороны договорились о компенсации за счет реэкспорта нефти — в течение ближайших лет денежные средства перетаможки 6 млн т нефти ежегодно будут поступать в бюджет Беларуси.

— Это выгодно. Путин у меня спрашивает: «Ты знаешь, сколько это в этом году будет? Полмиллиарда долларов», — делился подробностями договоренностей Лукашенко.

— Главное — восстановление объема поставок нефти. Уже со вторника пойдет восстановленный поток из расчета 24 млн тонн в год, — источал оптимизм вице-премьер Владимир Семашко спустя неполные дне недели после переговоров.

И вот неприятная новость из Москвы. В третьем квартале этого года Россия поставит в Беларусь 4,5 млн т нефти. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Ранее предполагалось, что во втором полугодии белорусской стороне будет поставлено по 7 млн т нефти в квартал.

Напомним, что в 2016-м Россия сократила поставки нефти в Беларусь до 18,4 млн т из-за газового спора.

Новость из России подтвердила опасения экспертов, которые практически сразу поставили под сомнения апрельские договоренности. Но, как оказалось, некоторые из них оказались оптимистами, прогнозируя, что подписанные соглашения продержаться 2-3 года.