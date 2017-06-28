Глава антидопинговой комиссии: существовал банк с чистой мочой для российских футболистов

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен заявил, что 155 допинг-проб российских футболистов, взятых во время чемпионата мира по футболу 2014 года, вызывают подозрение.

«Очевидно, что существовал банк с чистой уриной, и очевидно, что этот банк использовался для футболистов. По нашим сведениям, делались попытки подмены результатов допинг-тестов», — цитирует Макларена портал Sportschau.de.

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура сказала по этому поводу:

«Да, мы получили доклад (независимой комиссии, — прим.ред.) Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ведём расследование».

Если подозрения подтвердятся, то это станет худшей рекламой допингу. Дело в том, что сборная России крайне неудачно выступила на ЧМ-2014. Попав в относительно легкую группу (с Бельгией, Кореей и Алжиром), россияне не смогли одержать ни одной победы и вылетели с турнира уже на стартовой стадии.