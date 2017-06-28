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28.06.2017
Артур Жоль, «Прессбол»
Почему минское «Динамо» напоминает руины новогрудского замка

Белорусский хоккей — он как тот хронический больной, который много лет не может вылечить свои недуги, ибо никак не попадет к квалифицированному специалисту. У него болит в боку, а горе-эскулапы ампутируют ногу.

Потом ногу пытаются каким-нибудь образом приделать обратно, но в это же время берутся отрубать пальцы на руках. Из-за ненадлежащей терапии больной уже так захирел, что принял совсем бледный вид.

Однако нынче придется пережить еще и операцию на сердце — КХЛовском органе. Его, конечно, никак не удалить — центр кровообращения. Но все идет к тому, что там останется просто стухший кусок мяса между ребер…

Знаете, сколько времени остается до выхода минского «Динамо» из отпуска? Аккурат неделя. Не исключено, в кабинете главы наблюдательного совета клуба, как в корейском хорроре «Звонок», раздается треск телефона и из трубки доносится глухой голос: «Семь дней…» Звучит зловеще: в команде нет рулевого, нет вообще ни одного тренера, нет почти половины состава. Из того, что есть: один легионер для заявленной формулы — и долги. Это действительно фильм ужасов — похоже, самое страшное межсезонье в истории «зубров».

Горько от того, что еще совсем недавно, пару месяцев назад, над «Минск-Ареной» стояла хорошая погода. Прошлым летом руководство наконец-то стало мыслить долгосрочной перспективой: подписали сильного специалиста сразу на три года, омолодились, повернулись к зрелищной модели игры, нашли баланс между легионерами и белорусами, легионеров брали со скромными финансовыми запросами, в то же время четко подходящих системе…

Однако долгосрочная перспектива сыграла в ящик уже через год. Сейчас, с уходом Вудкрофта, минское «Динамо» — это Новогрудский замок, где сохранились только остатки стен.

Фото Семена Печенко, «Салідарнасць»

Умудриться развалить крепкую постройку за одну весну — это надо сильно постараться. Да, времена в стране непростые. Тем не менее у белорусов, как известно, есть три стадии бедности: денег нет, денег нет совсем и «пора менять доллары». В хоккейном случае — «пора сваливать из КХЛ».

«Зубры» сейчас на второй, а опуститься до третьей им все равно не дадут — уж больно велика социальная значимость проекта. Очевидно же, что бюджет найдется. Понятно, не двадцать миллионов — пусть семь-десять. Но с подобным подходом к менеджменту и селекции средства рискуют попросту отправиться в трубу — ни удовольствия болельщикам, ни роста хоккеистам.

Провозгласить почти полный отказ от легионеров панацеей много ума не надо. Похоже, фраза «позволит сэкономить три миллиона» вскружила голову, и никто не попытался просчитать финансовые риски от такой экономии. Если команда будет обитать на дне таблицы, пойдет ли на нее зритель? Если посещаемость значительно упадет, насколько сократятся доходы от продажи билетов и различных маркетинговых заманух? Не случится ли так, что сбереженные три миллиона приведут к потере двух, а то и четырех?..

Но коль с деньгами прямо сейчас совсем невмоготу и надо учиться жить по-новому, то что-то старое все равно необходимо сохранить. Хотя бы печь, вокруг которой можно строить новый дом.

Такой печью мог бы стать костяк лидеров либо тренерский штаб. Думаю, Вудкрофт согласился бы еще поработать с «зубрами», не разгони начальство его ассистентов.

И это тоже крайне странный ход: кто придумал, что в помощниках у динамовского тренера непременно должны быть свои специалисты? У нас их не так много, соответствующих КХЛовскому уровню, и почти все при деле. А обучать и подтягивать остальных можно посредством стажировок. Например, того же Дмитрия Кравченко регулярно привлекали и к штабу Льюиса, и к штабу Вудкрофта.

Однако апогей управленческой мысли — это заявление по горячим следам расставания с Крэйгом, что уход коуча «стал для нас неожиданностью». Будто и не было датированных аж 2 июня сообщений швейцарской прессы о договоренности канадца с «Серветтом». Из них прямо вытекает, что рулевой решил сматывать удочки еще в мае.

За месяц с небольшим можно было подготовиться к этому? Чтобы сейчас не впадать в авральный, лихорадочный поиск?.. За неделю до начала подготовки — среди голых новогрудских стен...

 
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