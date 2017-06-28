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28.06.2017
Альбац: «Путин-то выглядит совершеннейшим сталинистом»

Главный редактор журнала «The New Times» Евгения Альбац поясняет, почему очень важно посмотреть, пусть даже на быстрой перемотке, четыре серии интервью Стоуна с Путиным.

― Путин-то выглядит совершеннейшим сталинистом, ― говорит известная журналистка на «Эхе Москвы». ― Путин там произносит классическую для сталиниста фразу про то, что дескать, не надо так слишком демонизировать Сталина, и вообще, о нем разные люди говорили хорошо, даже вот Черчилль говорил.

И вот тут он обнаруживает знакомство – я не знаю, может быть, опять охранники его с этим знакомят – с той филькиной грамотой под названием «Речь Черчилля в английском парламенте», которой на самом деле никогда не было, но в которую Черчиллю приписывают, что он называл Сталина гениальным, что «он принял Россию с сохой, а о ставил с ядерной бомбой» и так далее. Ничего подобного не было, этой речи не было – это давно доказано историками.

И обычно ссылаются на Британскую энциклопедию. Там статья на эту тему совершенно другого человека. Эту статью о Сталине писал вполне левый историк, но опять – это никакой ни Черчилль.

И самое важное, конечно, помимо того, что очевидно совершенно, что Путин ищет аргументы, поддерживающие позицию, что Сталину мы обязаны тем, что выиграли войну… Ну, правда, 7 миллион положили чуть-чуть… Но самое важное – конечно, фраза про то, что «не надо слишком демонизировать». Что значит, «не надо слишком демонизировать»? Перед войной сидел каждый четвертый офицер Красной Армии. Были расстреляны все командующие флотов, по-моему, все командующие округов. Совершенно была чистка, которую прошла Красная Армия. Он толком не оправилась уже когда началась война.

Мы через год после войны полностью потеряли армию, просто полностью – погибшими и военнопленными, почти 5 миллионов человек.

Разговор о том, что благодаря Сталину мы выиграли войну – ничего подобного. Телами своими народ закрыл свою землю. Свои дома защищали, матерей, детей. 27 миллионов человек – это только официальные данные. Суммарные данные сейчас называют уже близкие к 40 миллионам. О чем, вообще, говорить? Мы положили в этой войне в четыре раза больше, чем немцы.

Поэтому это, конечно, совершенно оскорбительно для памяти народа – вот это возвеличивание Сталина. И я думаю, что опросы отражают то, что люди считывают с телевизора, где идет постоянная гламуризация и мифологизация Сталина. И это отражает, конечно, и отражение Путина.

Альбац: «Эти скоты позволили себе вывести на улицу людей в форме НКВД»

Я замечу, что еще в 2011 году Путин очень четко разделил эти вещи. Он говорил: «Да, Сталин – то-то, то-то… Но управлять страной с помощью репрессий – это, совершенно невозможно вещь». Мы видим, что, спустя 6 лет, он уже этого деления не делает, он уже этого не произносит. И я думаю, что это совершенно не случайно. Человек, который собирается просидеть в Кремле 24 года суммарно, если не все 30, ну, с кем он себя сравнивает, не с Брежневым же, который не мог уже в конце жизни слова произносить?

Нет, конечно – с этим человеком во френче. Вопрос только в том, когда Путин переоденется во френч?

 
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