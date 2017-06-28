Ливни, грозы, до +36°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

29 июня ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, грозы, в отдельных районах град и сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем +28..+34°С, по югу местами +35..+36°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

30 июня на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, грозы, при грозах сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +16..+22°С, максимальная днем +21..+28°С, по юго-востоку +29..+32°С.

1 июля ночью в отдельных районах, днем на большей части территории Беларуси кратковременные дожди, местами грозы, при грозах сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +19..+26°С, по юго-востоку до +28°С.